لا داعي للشعور بالذنب.. النوم لساعات أطول في عطلة نهاية الأسبوع يحمي قلبك

خبرني - كشفت دراسة جديدة أن النوم لفترة أطول في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدا لصحة القلب، حيث يساعد في خفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون لفترة أطول قليلا في عطلة نهاية الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 9%، ما يعني أن تعويض قلة النوم خلال أيام العطلات قد يقلل من الأضرار الصحية الناجمة عن أسبوع مرهق.

ويمكن لارتفاع ضغط الدم المزمن وغير المسيطر عليه أن يتسبب في أضرار جسيمة للأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، ما يجعله سببا رئيسيا للتعرض لمضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف.

وقالت الدكتورة ناون لي من جامعة كوريا في سيول: "لا يجب أن يشعر الناس بالكسل أو الذنب لكونهم ينامون لفترة أطول قليلا في عطلة نهاية الأسبوع. قلة النوم تضع ضغطا إضافيا على الجسم وتجعل القلب والأوعية الدموية تعمل بجهد أكبر، والحصول على بعض النوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع قد يمنح الجسم فرصة للتعافي وتقليل بعض هذا الضغط".

ودرست الدكتورة لي السجلات الصحية لأكثر من 41 ألف شخص على مدى سبع سنوات، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا لفترة أطول في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 6% في المتوسط. وكانت الفائدة الأكبر لأولئك الذين ناموا ساعة و27 دقيقة إضافية، حيث انخفضت لديهم فرصة الإصابة بهذه الحالة بنسبة 9%.

وغالبا ما ينصح خبراء الصحة بأن ينام الأشخاص من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، لكن الكثيرين لا يحققون ذلك بسبب سوء الصحة والحياة المزدحمة. وخلال النوم، ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، ما يمنح الجسم فرصة لإعادة التعافي بعد ضغوط النهار، وقلة النوم تعني أن هذه العملية تختصر أو تفقد، ما قد يضر بالقلب والأوردة والشرايين بمرور الوقت.

ويقول الخبراء عادة إن الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم هو الأفضل لصحة النوم، لكن الدكتورة لي أضافت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ: "قد تفوق فوائد تعويض قلة النوم الضرر المحتمل من جدول نوم غير منتظم. فالحفاظ على جدول نوم منتظم ما يزال مهما، لكن الحصول على قدر معتدل من النوم التعويضي قد يكون مفيدا بدلا من أن يكون شيئا نشعر بالذنب تجاهه".