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  • سيف أبو النجا عن وداع ابنته ياسمين: قبلتها واحتضنتها قبل الرحيل

سيف أبو النجا عن وداع ابنته ياسمين: قبلتها واحتضنتها قبل الرحيل

  • 01 أيلول 2026
  • 11:01
سيف أبو النجا عن وداع ابنته ياسمين قبلتها واحتضنتها قبل الرحيل

خبرني - كشف الفنان المصري سيف أبو النجا، الاثنين، عن تفاصيل آخر لقاء جمعه بابنته الراحلة ياسمين، التي توفيت إثر أزمة قلبية عن عمر 44 عاماً.

وقال أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، إن ابنته تعرضت لوعكة صحية قبل أيام من وفاتها، مضيفاً أن والدتها الفنانة نجلاء فتحي أبلغته بتدهور حالتها الصحية، ما دفعه إلى التوجه إليها قبل رحيلها.


كما أضاف: "وصلنا إليها قبل وفاتها، وودعتها وقبلتها واحتضنتها، ثم سلمنا أمرنا لله".

كذلك تحدث أبو النجا عن الحالة الصحية والنفسية لنجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة، مؤكداً أنها تمر بظروف صعبة رغم محاولتها التماسك.

وقال: "نجلاء فتحي متماسكة وصابرة، لكن صحتها لم تستطع تحمل هذه الصدمة، جميعنا انهار من شدة الحزن".

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