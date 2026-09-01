أمنية، إحدى شركات Beyon، تدعم مجتمع البادل والرياضة في الذكرى الأولى لنادي 364 الرياضي

خبرني - شاركت أمنية، إحدى شركات Beyon، في رعاية فعاليات الذكرى السنوية الأولى لنادي 364 الرياضي، التي جمعت على مدار ثلاثة أيام نحو 400 لاعب ولاعبة وقرابة 200 فريق، وسط حضور واسع من الشباب والرياضيين والعائلات، مع حضور لافت لرياضة البادل التي أصبحت جزءاً متنامياً من اهتمامات الشباب وأسلوب حياتهم في عمّان.

وأقيمت الفعاليات خلال الفترة من 27 إلى 29 آب في مقر النادي بمنطقة ناعور في عمّان، وشهدت نحو 200 مباراة على سبعة ملاعب. وشكلت رياضة البادل محوراً رئيسياً ضمن الفعاليات، من خلال ست فئات تنافسية شملت المحترفين والهواة والناشئين والسيدات، إلى جانب بطولة للكاليستنكس وتجارب وأنشطة مرتبطة بالرياضة وأسلوب الحياة.

وتأتي مشاركة أمنية انطلاقاً من حرصها على أن تكون حاضرة في الاهتمامات والتجارب والمجتمعات التي تشكل جزءاً من حياة الشباب اليوم، ودعم المساحات التي تجمعهم حول اهتمامات مشتركة. ويعكس حضور البادل في فعاليات نادي 364 هذا النوع من المجتمعات الرياضية التي تجمع مشاركين من مختلف الأعمار والمستويات، سواء للمنافسة أو المشاركة أو الاستمتاع بالتجربة.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: “نحرص في أمنية على أن نكون قريبين من اهتمامات الشباب والتجارب التي أصبحت جزءاً من أسلوب حياتهم، والبادل اليوم واحد من أبرز هذه المساحات. وسعدنا بأن نكون جزءاً من فعاليات نادي 364 في عامه الأول، وما شهدناه من حضور وتنوع في المشاركين يعكس كيف أصبحت رياضة البادل مجتمعاً يجمع الناس حول تجربة مشتركة، سواء للمنافسة أو المشاركة أو الاستمتاع. ونبارك للنادي عامه الأول، ونتطلع إلى رؤية هذا المجتمع الرياضي يواصل نموه.”

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه أمنية نحو دعم المبادرات والتجارب القريبة من اهتمامات الشباب، والحضور في المجتمعات التي تجمعهم وتشجع على المشاركة والنشاط.

