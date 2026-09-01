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وفيات الأردن.. الثلاثاء 1-9-2026

  • 01 أيلول 2026
  • 10:45
وفيات الأردن الثلاثاء 192026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، 1-9-2026:

- أحمد محمود المعجل العجارمة

- أحمد ابراهيم المصري

- بدريه كريم المجالي

- جمال عبدالعزيز الخوالده

- حسين محمد المومني

- حمدة أحمد المفيلح الديات

- حمود موسى محسن الصرايرة

- خضر خليل المسالمة

- داود احمد محمد عويسات

- ربيحة يوسف ابو خضير

- زيدان سلمان الغراغير

- سامي جريس سالم الصناع

- شتيه عبدالمحسن المنيزل السليحات

- شريف احمد امين الأطرش

- صايل غالب عوض الله أبو زيد

- طارق عارف سمور الخالدي

- عبدالقادر احمد مصطفى بني ياسين

- عبدالناصر مصطفى عبدالله الفقيه

- عزالدين الجاهل

- عزيزه ياغي

- علي مصطفى السليمان القضاة

- عمر عبدالرحيم الصباح

- عيسى محمد سليمان الجبور

- كمال محمد علي أزوقة

- محمد عبدالكريم الشدايده

- وصفي ابراهيم الجيوسي

- ياسين عبدالله الحمدان الخليفات

- يحيى السلاق العجوري

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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