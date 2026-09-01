وفيات الأردن.. الثلاثاء 1-9-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، 1-9-2026:
- أحمد محمود المعجل العجارمة
- أحمد ابراهيم المصري
- بدريه كريم المجالي
- جمال عبدالعزيز الخوالده
- حسين محمد المومني
- حمدة أحمد المفيلح الديات
- حمود موسى محسن الصرايرة
- خضر خليل المسالمة
- داود احمد محمد عويسات
- ربيحة يوسف ابو خضير
- زيدان سلمان الغراغير
- سامي جريس سالم الصناع
- شتيه عبدالمحسن المنيزل السليحات
- شريف احمد امين الأطرش
- صايل غالب عوض الله أبو زيد
- طارق عارف سمور الخالدي
- عبدالقادر احمد مصطفى بني ياسين
- عبدالناصر مصطفى عبدالله الفقيه
- عزالدين الجاهل
- عزيزه ياغي
- علي مصطفى السليمان القضاة
- عمر عبدالرحيم الصباح
- عيسى محمد سليمان الجبور
- كمال محمد علي أزوقة
- محمد عبدالكريم الشدايده
- وصفي ابراهيم الجيوسي
- ياسين عبدالله الحمدان الخليفات
- يحيى السلاق العجوري
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون