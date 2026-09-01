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استخبارات كوريا الجنوبية: قمة بين ترمب وكيم جونغ أون ممكنة في أي وقت

  • 01 أيلول 2026
  • 10:42
استخبارات كوريا الجنوبية قمة بين ترمب وكيم جونغ أون ممكنة في أي وقت

خبرني - قال نائب كوري جنوبي الثلاثاء، نقلا عن جهاز الاستخبارات في سول، إن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر ممكن "في أي وقت"، لافتا النظر إلى وجود "مؤشرات على حوار" بين البلدين.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طرح فكرة عقد اجتماع جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن بيونغ يانغ التزمت الصمت حيالها.

وقال يون كون-يونغ لصحفيين نقلا عن إيجاز قدمته وكالة الاستخبارات الوطنية "في ما يتعلق بالقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، يشير تحليل إلى أنه يجب اعتبارها حدثا يمكن أن يقع في أي وقت".

وأضاف أن التحليل لم يتضمن "أي وقائع عن اتصالات ملموسة بين الجانبين، ولكن ثمة مؤشرات على أن ثمة حوارا قائما".

وأعلنت بيونغ يانغ الاثنين أن المناورات البحرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان في 7 أيلول تشكل "تهديدا" لكوريا الشمالية، متهمة واشنطن بانتهاج سياسة عدائية تجاهها.

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