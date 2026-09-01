مستوطنون يحاولون إحراق مسجد في نابلس ويخطون شعارات عنصرية

خبرني - حاول مستوطنون، فجر الثلاثاء، إحراق مسجد في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي، عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد، وخطوات شعارات عنصرية في المكان.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذته مجموعة من المستوطنين على قرية بزاريا.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين، ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية.

كما قال مدير عام أوقاف نابلس الشيخ ناصر السلمان إن محاولة إحراق أجزاء من مسجد نور الدين زنكي وتدنيسه بالشعارات العنصرية تعكس حجم التحريض المستمر ضد المقدسات.

وأضاف "المساجد ستبقى عامرة بأهلها ورسالتها الإيمانية، وهذه الاعتداءات الآثمة لن تكسر إرادة شعبنا وتشبثه بأرضه ومقدساته".

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لدور العبادة وللجم هذه الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الفلسطينية.