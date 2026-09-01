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إشهار كتاب "وكان مخلصاً" في دابوق: احتفاء بمسيرة وإرث الدكتور مخلص عمارين

  • 01 أيلول 2026
  • 10:23
إشهار كتاب وكان مخلصاً في دابوق احتفاء بمسيرة وإرث الدكتور مخلص عمارين

​شهدت جمعية الهدف التعاونية في منطقة دابوق مساء اليوم الإثنين الموافق 31 آب 2026، حفل إشهار كتاب "وكان مخلصاً"، والذي يوثق محطات ملهمة من سيرة الدكتور مخلص عمارين.
​نُظم الحفل من قبل الهيئة الإدارية للجمعية (عشيرة الهلسة)، وشهد حضوراً لافتاً من أصحاب المعالي والعطوفة والسيادة، إلى جانب حشد من الأهل والأصدقاء ومحبي الدكتور عمارين.

يخرج الكتاب، الذي ألفه المؤرخ القس الدكتور حيدر هلسه ونشره القس عفيف هلسه، عن النمط التقليدي للسير الذاتية، ليقدم حكاية إنسان روتها ذاكرة الآخرين. يضم المؤلف مجموعة من القصص، والذكريات، والشهادات الحية لمن شاركوه مسيرته وعبروا طريقه، لتتشكل صفحات تتحدث فيها القلوب قبل الأقلام، وتبرز الأثر الإنساني العميق الذي تركه في محيطه.

عُرف الدكتور مخلص عمارين بتفانيه في خدمة وطنه، حيث تقلد خلال مسيرته المهنية عدة مناصب رفيعة ومؤثرة في وزارة الزراعة. وتتويجاً لهذا العطاء الممتد، نال عدة أوسمة ملكية رفيعة تقديراً لجهوده وإخلاصه، شملت:
​وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
​وسام الكوكب من الدرجة الثالثة.

​مثل هذا الحفل فرصة لاستذكار قامة وطنية لم تكتفِ بالإنجاز المهني الوظيفي، بل تركت بصمة إنسانية خالدة وذاكرة طيبة في قلوب كل من عرفها.

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