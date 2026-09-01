الخطيب يوضح ويكشف تفاصيل مهمة بخصوص منحة العشائر والأقل حظا

خبرني - اكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب ان المكارم الملكية السامية تبلغ اربع مكرمات، مشددا على ان الغاء اي منها لا يكون الا من خلال صاحب المكرمة.

ابناء المعلمين والمقاعد الجامعية

واوضح الخطيب ان ابناء المعلمين من الحاصلين على معدلات مرتفعة يحصلون على مقاعدهم في الحالتين، مبينا ان الاستفادة التي تتحقق لهم تتعلق بالمنحة المالية.

10% ضمن المكرمة الملكية

وبين ان نسبة 10% من المقاعد تخصص لابناء العشائر والمناطق الاقل حظا ضمن المكرمة الملكية، موضحا ان هذه المقاعد لا يتم اقتطاعها من العدد المخصص للطلبة المتنافسين.

واكد ان المقاعد المخصصة ضمن هذه المكرمة تضاف الى العدد الاساسي، بما يحافظ على الحصة المقررة للطلبة المتقدمين ضمن القبول التنافسي.

واشار الخطيب الى وجود زيادة بنسبة 30% تخصص لطلبة البرنامج الموازي، الى جانب المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية.

ولفت الى ان مقاعد البرنامج الموازي وحملة الشهادات الاجنبية تضاف كذلك الى العدد الاصلي للمقاعد ولا تخصم من المقاعد التنافسية المباشرة.

لماذا تتجاوز الاعداد حاجز الالف؟

واكد الخطيب ان هذه الالية تهدف الى تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية وجودة التعليم، مع مراعاة العدالة في توزيع المقاعد بين الطلبة.

وشدد على ان الرقم المعلن والبالغ 640 يمثل المقاعد التنافسية المباشرة، فيما ترتفع الاعداد الفعلية عند اضافة مقاعد المكارم الملكية والبرنامج الموازي وحملة الشهادات الاجنبية لتتجاوز حاجز الالف طالب.