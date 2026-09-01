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الأردن.. العثور على فتاتين قاصرتين بعد غياب دام شهرين ونصف

  • 01 أيلول 2026
  • 09:58
الأردن العثور على فتاتين قاصرتين بعد غياب دام شهرين ونصف

خبرني - تمكن نشامى البحث الجنائي والاجهزة الامنية، من العثور على فتاتين قاصرتين كانتا متغيبتين عن منزليهما منذ اكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد جهود متواصلة للبحث عنهما والعثور عليهما واعادتهما بامان.

وقال الناشط وعضو منظمة العفو الدولية بهاء ابو حمزة، في منشور له، ان جهود البحث والتنسيق مع الاجهزة الامنية تكللت بالعثور على الفتاتين، موضحا ان احداهما تبلغ من العمر 14 عاما، فيما تبلغ الاخرى 13 عاما، بعد فترة غياب طويلة اثارت القلق بشان سلامتهما ومكان وجودهما.

واكد ان عملية العثور على الفتاتين تمت بالتنسيق مع مديرية الامن العام، وبالتعاون مع نشامى البحث الجنائي، مشيرا الى ان الجهود المشتركة ساهمت في الوصول اليهما والتاكد من العثور عليهما بامان بعد غياب استمر لاكثر من شهرين ونصف.

تفاصيل تثير التساؤلات حول اماكن وجود القاصرات
واشار ابو حمزة الى ان الوصول الى الفتاتين جاء بعد جهد وتعب في البحث عنهما، مؤكدا اهمية استمرار التعاون بين الجهات المختصة وكل من يمكنه المساهمة في حماية المفقودين، لا سيما عندما يتعلق الامر بقاصرات قد يكن اكثر عرضة للمخاطر والاستغلال.

وتفتح هذه الواقعة بابا واسعا من التساؤلات حول الظروف التي قد تدفع بعض الفتيات القاصرات الى مغادرة منازلهن والعيش بعيدا عن اسرهن لفترات طويلة، خصوصا عندما يستمر الغياب لاكثر من شهرين دون معرفة مكان وجودهن.

من يوفر الماوى وكيف تتم حماية القاصرات؟

وتطرح القضية كذلك تساؤلات مهمة حول الكيفية التي تتمكن من خلالها بعض القاصرات المتغيبات عن منازلهن من العثور على اماكن للسكن والاقامة بعيدا عن اسرهن، ومن الاشخاص الذين قد يساعدونهن في الوصول الى تلك الاماكن او توفيرها لهن.

كما تبرز تساؤلات اخرى حول الجهات او الاشخاص الذين قد يكونون على علم بوجود قاصرات بعيدات عن اسرهن، ومدى وجود مخاطر مرتبطة باستغلال حاجتهن او ظروفهن، وما الاجراءات التي يمكن اتخاذها لحمايتهن ومنع تعرضهن لاي اذى.

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