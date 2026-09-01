للأردنيين.. كيف تسجل رغبتك بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق «سند»؟

خبرني - يتيح تطبيق سند للاردنيين تسجيل رغبتهم بالتبرع بالاعضاء والانسجة بشكل الكتروني، من خلال خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي، في خطوة تتيح للمواطن التعبير عن رغبته المسبقة في التبرع، وفقا للضوابط والشروط والقوانين المعمول بها في المملكة.

يتيح تطبيق سند للاردنيين تسجيل رغبتهم بالتبرع بالاعضاء والانسجة بشكل الكتروني، من خلال خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي، في خطوة تتيح للمواطن التعبير عن رغبته المسبقة في التبرع، وفقا للضوابط والشروط والقوانين المعمول بها في المملكة.

على للراغبين في تسجيل رغبتهم بالتبرع بالاعضاء او الانسجة القيام بالخطوات التالية:



* تحميل تطبيق «سند» على الهاتف الذكي.

* تسجيل الدخول إلى الحساب في التطبيق.

* البحث عن خيار «التبرع بالأعضاء» أو «التبرع بالأنسجة» من القائمة الرئيسية.

* قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتبرع.

* تعبئة الاستمارة المطلوبة.

* الموافقة على الشروط والأحكام.

* إرسال طلب التبرع بالأعضاء.

التبرع قرار شخصي ووفقا للقانون

ومن المهم التاكيد على ان التبرع بالاعضاء والانسجة يجب ان يتم بناء على الارادة الحرة للمتبرع، وان تسجيل الرغبة بالتبرع لا ينفصل عن القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الاردن.

كما يتطلب التعامل مع عمليات التبرع بالاعضاء الالتزام بالضوابط القانونية والطبية المعتمدة، بما يضمن احترام ارادة المتبرع وحماية حقوق جميع الاطراف المعنية، الى جانب مراعاة الاجراءات الرسمية التي تنظم عمليات التبرع ونقل الاعضاء والانسجة.