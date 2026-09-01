بزشكيان: طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت

خبرني - نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله الثلاثاء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك إن إيران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في حزيران.

جاء ذلك بعد أن تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة فجر الاثنين، بعد شهر من الهدوء وزيادة الضغوط الأميركية بإعلان "حرب اقتصادية" على طهران، مع تعهد دونالد ترامب الاثنين "الردّ بقوة" على الجمهورية الإسلامية بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى منذ أواخر تموز، أعلنت القوات الأميركية شن هجوم استهدف "منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك" الواقعة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وردّت طهران بشنّ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة، فيما أكد بيزشكيان أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب.

وبعد إعلان الضربات الجديدة، سجلت زيادة في أسعار النفط وتخطى برميل برنت بحر الشمال، المرجعي عالميا، عتبة 90 دولارا.

وتوعد ترامب طهران الاثنين بالرد على هجماتها الأخيرة على أهداف أميركية في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز".

وقال إنه "سيكون هناك ردّ" و"سنضربهم بقوة".

في المقابل، قال بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان الاثنين "نعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة".