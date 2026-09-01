النفط يصعد مع عودة مخاوف تعطل إمدادات الشرق الأوسط

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أحيا المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة رئيسية لإنتاج الخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 91.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 86.59 دولارا.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع برنت عند التسوية 2.7%، بعدما لامس في وقت ما أعلى مستوياته منذ 25 آب، في حين صعد الخام الأميركي 2.8% عند التسوية، مسجلا أعلى مستوياته منذ 21 آب.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات مباشرة متبادلة بين البلدين منذ شهر يوم الأحد، مما زاد التوتر في صراع تحول في الآونة الأخيرة إلى مواجهة اقتصادية.

وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم "تعيد هذه التطورات احتمال رد إيران إلى الواجهة. وهذا بدوره يرفع احتمالات تعرض البنية التحتية للطاقة حول الخليج لأضرار، ويضيف حالة جديدة من الضبابية تكتنف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وينعكس هذان الخطران في النبرة الأكثر قوة لأسعار الخام".

وأظهرت بيانات شحن من كبلر أن عدد سفن السلع التجارية المرئية التي عبرت مضيق هرمز خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى خمس سفن يوميا.

ولم تحرز جهود وسطاء، من بينهم قطر وعمان، للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط، تقدما حتى اليوم.

وأغلقت إيران الممر المائي بعد أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

وفي مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن وإمدادات النفط، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي.

وأعلن ترامب يوم الجمعة اتفاقا مع فنزويلا للسيطرة على احتياطيات النفط في البلاد، وقال لاحقا إن ذلك سيسهم في إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي الذي يقترب من أدنى مستوياته في 44 عاما.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على الترتيبات إن شركات شيفرون الأميركية وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وأو.إن.جي.سي الهندية وإيني الإيطالية وجيو بارك الكولومبية تتجه إلى توقيع اتفاقات نهائية في فنزويلا بعد مفاوضات استمرت لأشهر بخصوص مشروعات طاقة في الدولة العضو بمنظمة أوبك.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بنحو 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 286.6 مليون برميل.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في آب أن تظل أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل في 2026 مع استمرار اضطرابات الشحن.