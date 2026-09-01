ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء وانخفاض تدريجي حتى الجمعة

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33-23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31-21، وفي المرتفعات الشمالية 30-19، وفي مرتفعات الشراة 29-17، وفي مناطق البادية 36-21، وفي مناطق السهول 33-21، وفي الأغوار الشمالية 40-26، وفي الأغوار الجنوبية 41-30، وفي البحر الميت 41-29، وفي خليج العقبة 40-29 درجة مئوية.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

أما الخميس، فيطرأ انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.

كما يطرأ الجمعة انخفاض قليل آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.