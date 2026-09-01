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الهلال السعودي يكشف هوية "المتكفل" بمخالصة بنزيما

  • 01 أيلول 2026
  • 07:17
الهلال السعودي يكشف هوية المتكفل بمخالصة بنزيما

خبرني - أعلن نادي الهلال السعودي رسميا إنهاء علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما بالتراضي، وذلك بعد فترة قضى خلالها اللاعب قرابة ستة أشهر في صفوف "الزعيم".
وكان النجم الفرنسي قد انضم إلى الهلال في أوائل فبراير الماضي في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن اتحاد جدة، حيث وقع حينها على عقد يمتد لموسم ونصف مع الفر يق الأزرق.

وكشف الهلال عن كواليس إنهاء العقد عبر بيان رسمي جاء فيه: "يثمن مجلس إدارة شركة نادي الهلال، برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد، تكفل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بقيمة المخالصة التعاقدية مع كريم بنزيما، والتي أنهت بموجبها شركة النادي العلاقة التعاقدية مع اللاعب بالتراضي".
وتأتي مغادرة بنزيما لصفوف الهلال لتمهيد الطريق وقيد المهاجم الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، الذي انضم مؤخرا لصفوف "الزعيم" قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

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