رئيس الفيفا يوجه رسالة إلى ميسي بعد اعتزاله اللعب دوليا

خبرني - قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، تهنئته لليونيل ميسي بمناسبة مسيرته الدولية الحافلة، وذلك بعد إعلان الأسطورة الأرجنتيني اعتزال اللعب الدولي.

وقال إنفانتينو في رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام": "تهانينا، ليونيل ميسي على هذه المسيرة الدولية الاستثنائية التي ألهمت الملايين وأعادت تعريف كرة القدم الجميلة!".

وأضاف إنفانتينو مستعرضا إنجازات النجم الأرجنتيني: "بطل كأس العالم 2022، والأكثر مشاركة وتسجيلا للأهداف في تاريخ الأرجنتين، فضلا عن كونك صاحب الرقم القياسي كأكثر من شارك في مباريات كأس العالم عبر التاريخ.. إن موهبتك الساحرة وتواضعك سيبقيان في الذاكرة إلى الأبد".

واختتم رئيس "الفيفا" رسالته موجها الشكر لميسي، حيث قال: "شكرا لك على كل ذكرى لا تنسى وأنت تدافع عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وعلى توحيدك للجماهير في كل ركن من أركان العالم. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح في فصلك القادم".

وكان ميسي أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب دوليا بعد 21 عاما من التألق مع "راقصي التانغو".

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024 إضافة إلى لقب كأس العالم 2022، وخسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي في 19 يوليو الماضي.

وقبل هذه الإنجازات خسر "ليو" مع منتخب الأرجنتين ثلاثة نهائيات متتالية في مونديال 2014 بالبرازيل، وكوبا أمريكا في 2015 و2016، مما دفعه للإعلان عن اعتزاله دوليا وقتها بسبب شدة الضغوط عليه، قبل أن يتراجع ويقرر استكمال مسيرته مع التانغو.