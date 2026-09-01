شرطة نيويورك تقتل امرأة مسلحة بسكينين بعد طعنها شخصين

خبرني - أفادت مصادر أمريكية بأن شرطة نيويورك أطلقت النار، الاثنين، على امرأة مسلحة بسكينين وقتلتها في قلب تايمز سكوير، بعدما طعنت رجلا وامرأة، قبل أن تواجه الضباط وهي تلوح بسلاحيها.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، وقع الهجوم قبيل الساعة 4:30 مساء (بالتوقيت المحلي) بالقرب من شارع ويست 41 والجادة السابعة، حيث طعنت المرأة ضحيتين قبل أن تفر إلى منطقة قريبة من مركز تابع للشرطة، فعثر عليها الضباط وهي تلوح بسكينين في مواجهتهم.

وأظهرت مقاطع مصورة المرأة، التي كانت ترتدي قميصا ورديا وبنطالا من الجينز وتحمل حقيبة على كتفها، وهي تلوح بالسكاكين أمام الشرطة وحشد من المتواجدين. وحاول الضباط استخدام مسدسات الصعق الكهربائي "تيزر"، لكن المرأة نزعتها وواصلت التقدم نحوهم، ما دفع أحد الضباط على الأقل إلى إطلاق النار عليها.

وسقطت المرأة أرضا ونُقلت إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها. كما توفيت الضحية الأنثى في المستشفى، بينما أصيب الرجل الآخر بجروح خطيرة وحالته حرجة.

وقال شهود إن حالة من الهلع سادت المكان، وفر عشرات الأشخاص من موقع الحادث عقب سماع إطلاق النار. وأفاد أحدهم بأنه شاهد رجلا ملقى على الأرض وينزف، بينما كانت زوجته تحاول إيقاف النزيف.

ولا تعتقد الشرطة أن الحادث مرتبط بالإرهاب، فيما لم يتضح الدافع بعد، لكن المصادر رجحت أن تكون عمليات الطعن عشوائية.