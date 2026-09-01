مخاطر أشهر علاجات الأظافر وطرق تجنبها

خبرني - تعد علاجات الأظافر من أكثر خدمات التجميل شعبية، من طلاء "الجل" والأكريليك إلى تقنية "BIAB" والمانيكير الياباني.

وبينما تمنح هذه الخيارات الأظافر مظهرا أنيقا يدوم لأسابيع، تثير كثرة استخدامها تساؤلات حول تأثيرها في صحة الأظافر والجلد.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت دخل فيه حظر مادة كيميائية تستخدم في بعض منتجات "الجل" حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، بعد حظرها في الاتحاد الأوروبي، ما أعاد النقاش حول سلامة منتجات الأظافر إلى الواجهة.

"الجل".. الأكثر شعبية ليس بالضرورة الأكثر ضررا

يحافظ طلاء "الجل" على شعبيته بفضل مظهره اللامع وقدرته على مقاومة التشقق لعدة أسابيع. ويثبت الطلاء تحت مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية أو ضوء LED، بعد صقل سطح الظفر بشكل خفيف لضمان التصاقه.

لكن خبراء العناية بالأظافر يرون أن الخطر الأكبر لا يكمن بالضرورة في الجل نفسه، وإنما في طريقة تطبيقه وإزالته.

وتحذر دونيا شريفي، مؤسسة علامة "SWANKY" للعناية بالأظافر، من أن الإفراط في برد سطح الظفر قد يؤدي إلى تلفه، خصوصا مع تكرار العملية في كل زيارة للصالون.

كما تحتوي منتجات الجل على مواد تعرف باسم "الأكريلات"، يمكن أن تسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، خصوصا عند ملامسة الجلد بالجل غير المتصلب. وقد تصبح هذه الحساسية دائمة بعد ظهورها.

أما مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، فقد أثارت مخاوف أخرى بعد دراسة أجريت عام 2023 ووجدت أن الإشعاع الصادر عنها يمكن أن يلحق الضرر بخلايا الجلد في المختبر. لكن الخبراء يشيرون إلى أن التعرض خلال جلسات الأظافر المتباعدة يظل محدودا مقارنة بالتعرض المتكرر لأشعة الشمس.

لماذا أثار TPO كل هذا الجدل؟

تستخدم بعض تركيبات الجل مادة "ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أكسيد" (TPO) للمساعدة على تصلب الطلاء، وقد حظرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها المحتمل في الخصوبة.

وأظهرت دراسات أجريت على الفئران التي تعرضت للمادة مشكلات في الجهاز التناسلي، فيما أشارت أبحاث أخرى إلى احتمال تأثيرها في نظام الغدد الصماء.

لكن حظر TPO لا يعني أن طلاء الجل غير آمن، إذ بدأت شركات عديدة في التحول إلى تركيبات خالية منها.

"BIAB".. أظافر أقوى شكلا لا بالضرورة صحة

اكتسب "BIAB"، أو "جل البناء في عبوة"، شعبية باعتباره بديلا أكثر مرونة وألطف من الأكريليك. وتساعد طبقته السميكة على حماية الأظافر من الصدمات والتكسر، لكنها لا تعيد إلى الظفر الطبيعي قوته أو تعالج مشكلاته.

وتوضح شريفي أن الأظافر تستمر في النمو تحت طبقة "BIAB"، لكن تكرار وضع المنتج وإزالته، خصوصا مع الإفراط في البرد، قد يجعلها أرق وأضعف وأكثر عرضة للتكسر.

"الأكريليك".. متانة أعلى مقابل تدخل أكبر

يعد الأكريليك من أكثر أنواع الأظافر الاصطناعية متانة، لكنه يتطلب تدخلا أكبر في الظفر الطبيعي.

وقد يؤدي تكرار وضعه وإزالته إلى إضعاف طبقات الظفر والتأثير في الكيراتين المسؤول عن قوته. كما أن تركه لفترة طويلة قد يحبس الرطوبة تحته، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

لذلك، تعد طريقة التطبيق والإزالة عاملا أساسيا في تقليل الأضرار، بغض النظر عن نوع العلاج.

المانيكير الياباني.. هل تحتاج أظافرك إلى استراحة؟

يركز "المانيكير الياباني" على الظفر الطبيعي، من دون طلاء ملون أو أظافر اصطناعية. وتعتمد التقنية على صقل الأظافر بمعجون غني بالمعادن، ثم استخدام مسحوق يحتوي على شمع النحل لمنحها لمعانا طبيعيا.

وترى شريفي أن هذا الخيار مناسب لمن يرغبن في استعادة مظهر أظافرهن الطبيعي، مشيرة إلى أن الأظافر لا تحتاج إلى "التنفس" كما هو شائع، لأن الجزء الظاهر منها يتكون من خلايا ميتة.

وما تحتاجه الأظافر فعليا هو العناية اللطيفة والترطيب وترك الوقت الكافي لنموها.

وبغض النظر عن نوع العلاج، ينصح الخبراء بتجنب ملامسة المنتجات للجلد، واستخدام المصباح المناسب لتثبيت الجل بالكامل، وعدم الإفراط في برد الأظافر أو إزالة المنتجات بعنف.

كما ينصح باختيار منتجات خالية من TPO، وقراءة مكونات المنتج، وعدم استخدام المنتجات المخصصة للمحترفين في المنزل.