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اليمن.. مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش بعملية أمنية مشتركة

  • 01 أيلول 2026
  • 06:43
اليمن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش بعملية أمنية مشتركة

خبرني - أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن، الثلاثاء، مقتل المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش ابو حذيفة الأنصاري، خلال عملية أمنية مشتركة مع قوات خاصة تابعة لتحالف دعم الشرعية.
وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن الجهاز الاستخباري، إن العملية كانت تستهدف القبض على القيادي البارز في التنظيم أبو حذيفة الأنصاري، غير انه قُتل خلال تنفيذ العملية.
وأضاف أن قوات خاصة تابعة لتحالف دعم الشرعية نفذت العملية بمساندة الفرقة 22 من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، دون الكشف عن موقع العملية أو مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مقتل الانصاري.
وقال الجهاز، إن القوات المشتركة غادرت منطقة العمليات بعد استكمال المهمة، مؤكداً عدم وقوع اي أضرار في صفوف المدنيين.

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