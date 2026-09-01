السجن لمعلمة أمريكية اغتصبت طالبا !

خبرني - حُكم على معلمة تربية خاصة سابقة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بالسجن 12 عاما بعد إقرارها بالذنب في قضية الاعتداء جنسيا على طالب يبلغ 15 عاما، كانت "مهووسة" به.

وكانت هافيمان-نيدراخ (45 عاما) تعمل في مدرسة فريهولد المتوسطة، وأقرت في يناير بالذنب في الاعتداء جنسيا على الطالب خلال فترة امتدت ستة أشهر عام 2024، عندما كان في الصف الثامن.

وبدأ التحقيق معها بعدما أبلغ نائب مدير المدرسة عن مخاوف بشأن طبيعة علاقتها بالمراهق، عقب رؤية معلمة أخرى لها وهي تدلك رقبته وظهره، وتلمس ساقه، وتغازله.

كما أخبرت والدة الطالب المحققين بأنها بدأت تشعر بالقلق عليه بعدما رأته شقيقته جالسا داخل سيارة المعلمة، ولاحظت أنه كان يستخدم هاتفه حتى ساعات متأخرة من الليل. وكشفت هافيمان-نيدراخ لاحقا أنها أرسلت إلى المراهق نحو 25 ألف رسالة.

وبحسب السلطات، كان الطالب قد تفاخر أمام أصدقائه بأنه يواعد معلمته، قبل أن يعترف للشرطة بأنه مارس الجنس معها، بعدما اصطحبته والدته إلى مركز الشرطة.

وقال المراهق إن ما مر به معها كان "مثل كابوس"، مضيفا أنه لا يريد أن يختبر أي شخص آخر التجربة نفسها. وأضاف: "لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، كنت أعتقد أن ما حدث كان خطئي".

وعندما قال الطالب: "نا أسامحها على ما فعلته"، انفجرت المعلمة السابقة بالبكاء، وقالت في إفادتها: "أعتذر بشدة عن أفعالي. لقد تأثرت بمسامحته".

من جهتها، توجهت المدعية أومالي خلال جلسة النطق بالحكم إلى هافيمان-نيدراخ بالقول: "أنت صدمته نفسياً. لقد دمرته"، موضحة أن الاعتداء دفع الطالب إلى التفكير في الانتحار قبل أن يكشف عن العلاقة لوالدته.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، يتعين على هافيمان-نيدراخ قضاء ما لا يقل عن 85% من عقوبتها، كما ستُسجل كمجرمة جنسية، وأُلغيت شهاداتها التعليمية.

وأمر القاضي أومالي أيضا بمنعها من التواصل مع الطالب أو أي من أفراد عائلته مرة أخرى.