وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور

خبرني - أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن عائلة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور بأن السياسي توفي عن عمر يناهز 97 عاما.

وقالت عائلة بالادور إن قداسا سيقام "في أضيق نطاق عائلي"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن مراسم التشييع.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي الحالي سيباستيان لوكورنو إدوار بالادور في منشور على موقع "إكس"، يوم الاثنين، بأنه كان "شخصية بارزة" و"رجل دولة ​يتمتع بروح ​إصلاحية"، مضيفا أنه "سيظل نموذجا يحتذى به لكثير من ​الرجال والنساء في ​أسرته ⁠السياسية".

يذكر أن إدوار بالادور ولد في عام 1929 في مدينة إزمير التركية، وانتقلت عائلته إلى فرنسا في الثلاثينات من القرن الماضي.

وبدأ بالادور مشواره السياسي في عام 1964 كمستشار لرئيس الوزراء آنذاك جورج بومبيدو، وبعد انتخاب بومبيدو رئيسا لفرنسا في 1969 أصبح بالادور نائب الأمين العام للرئاسة، ثم الأمين العام لها حتى وفاة بومبيدو في 1974.

وفي الثمانينات كان بالادور حليفا للسياسي اليميني جاك شيراك، وكان وزيرا للمالية في الحكومة برئاسته خلال الفترة من 1986 إلى 1988، حيث كان يمارس سياسات اقتصادية ليبرالية تشبه سياسات مارغريت ثاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة.

وبعد فوز تحالف يمين الوسط في الانتخابات التشريعية عام 1993 أصبح بالادور رئيسا للحكومة الفرنسية في عهد الرئيس فرانسوا ميتران.

وفي عام 1995 ترشح بالادور للرئاسة الفرنسية، لكنه حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من التصويت متأخرا عن جاك شيراك والاشتراكي ليونيل جوسبان.

وفي وقت لاحق كان بالادور عضوا في البرلمان الفرنسي، حيث كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) خلال الفترة من 2002 إلى 2007.

وكان بالادور من مؤيدي تطوير العلاقات بين الدول الأوروبي وروسيا، التي قام بزيارة رسمية لها في نوفمبر 1993، وتحدث عن ضرورة "الشراكة المتميزة" معها، مشيرا إلى أن مكانها "داخل أوروبا وليس بجنبها" وأن روسيا يجب أن يكون لها مكان مهم في منظومة الأمن الأوروبي.