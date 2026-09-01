طهران تعلن العثور على عشرة صيادين إيرانيين في الإمارات بعد أسابيع من فقدانهم

خبرني - أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، العثور على 10 صيادين إيرانيين في الإمارات، بعد فقدان الاتصال بهم مع ثلاثة آخرين منذ مطلع أغسطس، أثناء وجودهم في البحر قبالة السواحل الإيرانية.

ويأتي فقدان الصيادين في ظل تداعيات الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، والتي جعلت الصيادين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب القصف والألغام المنتشرة في منطقة مضيق هرمز.

وقال محمد سليماني، ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، إن السلطات الإماراتية أبلغت السفارة الإيرانية في أبو ظبي بوجود 10 من الصيادين داخل أراضيها، وأن بإمكانهم مغادرة الإمارات.

وأضاف، وفق ما نُقل عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الصيادين ليست لديهم جوازات سفر، لذلك أصدرت لهم السفارة وثائق سفر مؤقتة، تمهيدا لعودتهم إلى هرمزغان على متن أول رحلة متاحة هذا الأسبوع.

ولم يصدر تعليق عن السلطات الإماراتية على الفور.

أما بخصوص الصيادين الثلاثة الآخرين، فقال سليماني إنه لا يملك معلومات عن مكان وجودهم، مشيرا إلى أن إيران تواصل "مراقبة الوضع في الدول المجاورة".

وتأتي هذه الحادثة بعد إعلان السفارة الإيرانية في الإمارات، خلال يوليو، "عودة 55 صيادا إيرانيا إلى بلادهم، بعدما كانوا محتجزين في الإمارات، وذلك عقب جهود بذلتها السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي".

وفي أغسطس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بفقدان 17 صيادا آخرين من مدينة كنارك جنوبي إيران منذ مايو. وقالت إن سفينتهم "شاهين 2" فقدت الاتصال بقوارب الصيد الأخرى بعد إطلاق الولايات المتحدة قنابل مضيئة لتفريق سفن الصيد، على بعد نحو 70 ميلا بحريا من سواحل سلطنة عمان.

ويظل مضيق هرمز أحد أبرز بؤر التوتر في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار طهران في إغلاق الممر المائي الاستراتيجي. وتبادل الطرفان القصف، الاثنين، بعد هدوء استمر لأكثر من شهر.