كيف تعثر على آيفونك المفقود حتى دون اتصال بالإنترنت؟

خبرني - قد يبدو فقدان هاتف آيفون غير المتصل بالإنترنت عقبة كبيرة أمام استعادته، خصوصا إذا كان خارج نطاق شبكة الواي فاي، أو لا يملك اتصالا خلويا، لكن أجهزة آيفون الحديثة تتيح إمكانية العثور على الجهاز في بعض هذه الحالات من خلال شبكة "فايند ماي" (Find My).

وتعتمد الميزة على أجهزة آبل القريبة من الهاتف المفقود، إذ يمكنها التقاط إشارة بلوتوث صادرة عنه والمساعدة في إرسال موقعه التقريبي بصورة مشفرة. لذلك، فإن انقطاع الإنترنت عن الهاتف لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على تحديد مكانه.

فعّل "العثور على" قبل فقدان الهاتف

الاستفادة من هذه الميزة تتطلب إعدادها مسبقا، وللتأكد من تفعيلها، افتح الإعدادات على الآيفون، ثم اضغط على اسمك، واختر العثور على، ثم العثور على جهاز آيفون.

تأكد من تشغيل "العثور على جهاز آيفون" وشبكة فايند ماي وإرسال آخر موقع، وبذلك ستسمح شبكة "فايند ماي" بتحديد موقع الجهاز حتى عندما لا يكون متصلا بالإنترنت، بينما يساعد إرسال آخر موقع في حفظ موقع الهاتف عندما تكون البطارية على وشك النفاد.

كيف يعمل العثور على الآيفون دون إنترنت؟

عندما يفقد الآيفون اتصاله بالإنترنت، يمكنه بث إشارات بلوتوث قصيرة المدى، وإذا مر بالقرب منه جهاز آبل آخر يدعم شبكة "فايند ماي"، يستطيع هذا الجهاز التقاط الإشارة والمساعدة في إرسال موقع الهاتف المفقود إلى صاحبه.

وتقول آبل إن شبكة "فايند ماي" تضم أكثر من مليار جهاز، وتستخدم تقنية البلوتوث للمساعدة في اكتشاف الأجهزة المفقودة وإرسال مواقعها التقريبية بصورة مشفرة ومجهولة، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين.

وبالتالي، لا يشترط أن يكون الآيفون المفقود متصلا بالإنترنت بنفسه حتى يتمكن صاحبه من الحصول على موقعه.

ماذا تفعل عند فقدان الآيفون؟

يمكنك استخدام تطبيق "فايند ماي" من جهاز آبل آخر، أو خدمة العثور على الأجهزة عبر الويب، ففي التطبيق، اختر الأجهزة ثم حدد الآيفون المفقود، وإذا تمكن النظام من تحديد موقعه، سيظهر على الخريطة، أما إذا لم يتوفر موقع حالي، فقد يعرض التطبيق آخر موقع معروف للجهاز.

كما يمكنك تفعيل خيار "إعلامي عند العثور عليه"، لتتلقى إشعارا عندما يتمكن الهاتف من إرسال موقع جديد.

هل يمكنك تشغيل صوت على الهاتف؟

إذا كان الآيفون قريبا منك، يمكنك اختيار تشغيل صوت لمساعدتك في تحديد مكانه، لكن يجب الانتباه إلى أن تشغيل الصوت لا يحدث فورا إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت، ففي هذه الحالة، يظل الأمر معلقا إلى أن يتصل الجهاز بشبكة "واي فاي" أو بالشبكة الخلوية، ثم يصدر الصوت.

لذلك، فإن قدرة شبكة "فايند ماي" على تحديد موقع الجهاز دون إنترنت لا تعني أن جميع أوامر التحكم عن بعد تعمل في الوقت نفسه.

فعّل "وضع الفقدان"

إذا لم تتمكن من استعادة الهاتف سريعا، فعّل وضع الفقدان (Lost Mode)، يؤدي ذلك إلى قفل الجهاز، ويمكنك عرض رسالة ورقم هاتف على شاشته لمساعدة من يعثر عليه في التواصل معك.

ويعد تفعيل وضع الفقدان خطوة مهمة خصوصا إذا كنت تشك في أن الهاتف أصبح في حوزة شخص آخر، لأنه يضيف طبقة من الحماية لبياناتك.

ماذا لو أُغلق الآيفون؟

في بعض طرز آيفون المدعومة، يمكن لشبكة "فايند ماي" المساعدة في تحديد موقع الجهاز لفترة محدودة حتى بعد إيقاف تشغيله، وتوضح آبل أن الأجهزة المدعومة يمكن العثور عليها لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إيقاف تشغيلها، أو لمدة تصل إلى 5 ساعات عندما تكون في وضع احتياطي الطاقة (Power Reserve)، وتمنح هذه الميزة المستخدم فرصة إضافية للعثور على الهاتف حتى إذا أُغلق أو نفدت طاقته في ظروف معينة.

ماذا لو لم يظهر موقع الهاتف؟

إذا لم يتمكن "فايند ماي" من تحديد موقع الآيفون، يمكنك تفعيل خيار "إعلامي عند العثور عليه" وانتظار ظهور موقع جديد، وقد يعرض التطبيق آخر موقع معروف بدلا من الموقع الحالي. لذلك يجب التعامل مع الموقع الظاهر باعتباره آخر موقع تم رصده، وليس بالضرورة المكان الذي يوجد فيه الهاتف حاليا.

إذا كان الهاتف مسروقا

إذا أشارت الخريطة إلى موقع غير مألوف وكنت تعتقد أن الهاتف سُرق، لا تحاول استعادته بنفسك أو مواجهة الشخص الموجود في الموقع، استخدم "وضع الفقدان" واحتفظ بالمعلومات المتعلقة بموقع الجهاز، واستعن بالجهات المختصة عند الحاجة.

وإذا فقدت الأمل في استعادة الهاتف، يمكنك استخدام خيار المسح عن بُعد لحذف بياناتك، لكن من المهم عدم إزالة الجهاز من حسابك أو من "فايند ماي"، لأن ذلك قد يؤدي إلى إزالة قفل التنشيط (Activation Lock)، ما قد يسهل على شخص آخر استخدام الجهاز أو إعادة بيعه.

هل يمكن ضمان العثور على الآيفون؟

الإجابة المباشرة لا، إذ يعتمد نجاح الميزة على عوامل عدة، منها طراز الجهاز، وتفعيل إعدادات "فايند ماي" مسبقا، وحالة البطارية، وإمكانية التقاط إشارة الهاتف بواسطة أجهزة آبل قريبة.

كما أن شبكة "فايند ماي" لا تجعل الهاتف يتصل بالإنترنت بصورة مباشرة، ففي حالة عدم الاتصال، تعتمد على أجهزة آبل القريبة التي تلتقط إشارة بلوتوث وتساعد في نقل الموقع بصورة مشفرة.