انتهاء العطلة القضائية.. والمحاكم تتجهز لعودة المحامين

خبرني - يباشر المحامون اليوم العودة إلى العمل بعد انتهاء العطلة القضائية، فيما استعدت محاكم الأردن لاستقبال المراجعين والمحامين بعدد من الإجراءات والتجهيزات الجديدة.

وأعادت محكمة استئناف عمان تشكيل هيئاتها القضائية، وزادت عددها لمواكبة ارتفاع أعداد القضايا، إلى جانب تدريب هيئات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواكبة القضايا المرتبطة بالتطور الرقمي، بحسب الرأي.

كما عملت المحكمة على أتمتة خدماتها، بما يشمل تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم وتقديم الطلبات والمرافعات والاعتراضات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد على المراجعين.

وفي محكمة بداية عمان، جرى تجهيز مرافق المحكمة لاستقبال المحامين والمراجعين، مع تعزيز الخدمات الإلكترونية وتواجد الموظفين لتسهيل إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات.