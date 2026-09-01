إعصار خماسي يعيد برشلونة إلى قمة الليجا .. وحمزة عبد الكريم يشارك للمرة الأولى في الليجا

خبرني - حقق فريق برشلونة انتصارا كبيرا على رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، اليوم الإثنين، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان رايو فاليكانو وضع ضغطا كبيرا على برشلونة في بداية المباراة بعدما أحرز سيرجيو كاميلو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 12.

وجاء رد برشلونة سريعا على رايو فاليكانو، حيث أحرز لامين يامال ورافينيا هدفين في الدقيقتين 19 و21 على التوالي.

وتسبب أنتونتي جوردون في الهدف الثالث لبرشلونة بالدقيقة 51، بعدما أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حاول ليجون لاعب رايو فاليكانو إبعادها، لكنه حولها بالخطأ إلى داخل مرماه.

وقلص سيرجيو كاميلو الفارق لرايو فاليكانو في الدقيقة 59، وذلك عن طريق ركلة ركنية من جهة اليمين ارتقى كاميلو وحولها برأسية رائعة في شباك خوان جارسيا.

وعاد رافينيا إلى التألق في الدقيقة 71 مباراة بعدما استغل التمريرة الرائعة بالكعب التي حصل عليها من جوردون وحولها بتسديدة أرضية داخل الشباك.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 90 عن طريقة لامين يامال الذي استلم تمريرة كريم أديمي من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية متقنة سكنت الشباك.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة بالليجا، بعدما دخل في الدقيقة 85 بدلا من رافينيا.

ويتقاسم برشلونة حاليا قمة الليجا مع ريال مدريد برصيد 9 نقاط، لكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف.