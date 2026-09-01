كأس السوبر ترخي بظلالها على دوري المراحل الثلاث! 

أعتقد أن أكبر فائدة جنتها فرق المحترفين من بطولة كأس الكؤوس... انها كانت اختباراً حقيقياً لمدى جاهزيتها ، وبخاصة المنافسة منها، (الحسين /إربد، الفيصلي، الوحدات) ، زد على ذلك أن باقي فرق المحترفين، قد تنبهت الى شانها، من حيث مدى استعدادها لمقارعة مثل هذه الفرق، في الدوري الذي بات على الأبواب.

والسؤال : هل بانت ومن قبل إنطلاق منافسات الدوري، ملامح الفرق المنافسة على اللقب ؟ والجواب: (اجَل).

فمن خلال تعاقدات الفرق، المحلية والخارجية مع لاعبين نوعين ،واستقدام المدربين الاكفياء ، وفترات الاعداد ، وإقامة المعسكرات ، والحوافز والجوائز والمكافآت.... نقرؤ المتوقع.

الحسين /إربد، الفيصلي، الوحدات، وبناءً على ما سلف، هم المرشحون للمنافسة على اللقب ، ولكن ذلك لن يظهر جلياً ،الا بعد فترة الانتقالات الشتوية، لان هنالك فِرَقاً سوف تدعم صفوفها.. وربما تغير جلدها بالكامل.

وهنا الشاهد... ففي الموسم الماضي ،وفي فترة الانتقالات الشتوية، لم يكن الحسين إربد ( الذي توج فيما بعد بطلا للدوري) ، يتصدر الدوري فماذا فعل ؟ لقد استقدم لاعبين جدد ، وانهى اعارات آخرين ، وبدّل مديره الفني... مما أحدث نقلة نوعية كان لها الدور الأكبر، في تقدم الفريق على سلم الترتيب.. ومن، ثم فقد نال بطولة الدوري في نهاية المطاف، فالعبرة بالخواتيم، ويضحك كثيراً ، من يضحك أخيراً.

لكنني لا بد وان اشير الى امر مهم، وهو ان الفريق المنافس، الذي يستطيع حصد النقاط من الفرق غير المنافسة، ويستفيد من تجميعها فقد يكون البطل، حتى ولو خسر امام منافسيه، ففي بطولات الدوري، ليس المهم ان تفوز على منافسك، بل الأهم تجميع أكبر عدد من النقاط، وربما الأهداف التي تجعلك الأول.

والله من وراء القصد.

الصحفي مجدي محمد محيلان.