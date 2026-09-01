رسميا.. الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية

خبرني - كشفت جائزة الكرة الذهبية رسميًا عن موعد الإعلان عن قوائم المرشحين لمختلف فئات الجائزة لعام 2026، في خطوة تمهد لانطلاق سباق جديد نحو أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

وأعلنت الجائزة أن 8 سبتمبر/ أيلول المقبل سيكون موعد الكشف عن القوائم المختصرة لجميع الفئات، على أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية.

وتضم القوائم المرتقبة 12 فئة مختلفة، يأتي في مقدمتها جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات، إلى جانب جوائز أفضل المواهب الشابة، وأفضل حراس المرمى، وأفضل المدربين، وأفضل المهاجمين، بالإضافة إلى جوائز أفضل نادٍ للرجال والسيدات.

وتتضمن أعداد المرشحين في كل فئة:

الكرة الذهبية للرجال: 30 لاعبًا.

الكرة الذهبية للسيدات: 30 لاعبة.

أفضل موهبة شابة للرجال: 10 لاعبين.

أفضل موهبة شابة للسيدات: 5 لاعبات.

أفضل حارس مرمى للرجال: 10 حراس.

أفضل حارسة مرمى للسيدات: 5 حارسات.

أفضل مدرب للرجال: 5 مدربين.

أفضل مدربة للسيدات: 5 مدربات.

أفضل مهاجم للرجال: 10 مهاجمين.

أفضل مهاجمة للسيدات: 5 مهاجمات.

أفضل نادٍ للرجال: 5 أندية.

أفضل نادٍ للسيدات: 5 أندية.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2026 يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن، في نسخة استثنائية من الجائزة بمناسبة مرور 70 عامًا على انطلاقها.

وتشهد نسخة هذا العام انتقال الحفل من مسرح "دو شاتليه" في باريس، الذي احتضن مراسم الجائزة منذ عام 2019، إلى لندن، تكريمًا لأول لاعب توج بالكرة الذهبية في التاريخ، الأسطورة الإنجليزية السير ستانلي ماثيوز.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال لجنة دولية من الصحفيين المتخصصين، حيث يختار كل مصوت أفضل 10 لاعبين من القائمة المختصرة، وفقًا لمعايير الأداء الفردي، والإنجازات الجماعية والألقاب، إلى جانب التحلي بالروح الرياضية.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، قد توج بالكرة الذهبية لعام 2025، متفوقًا على منافسيه بعد موسم استثنائي مع النادي الفرنسي.