بشق الأنفس.. آرسنال يعود بالنقاط الثلاث من ميدان أستون فيلا

خبرني - حقق آرسنال انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه بعدما تغلب على أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة ليستهل حملة الدفاع عن لقبه بأفضل شكل ممكن.

وفرض آرسنال سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 66%، بينما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وكاد أستون فيلا أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12، بعدما سدد إيميليانو بوينديا كرة قوية ارتطمت بالعارضة، لتنقذ الحظوظ فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

ورد آرسنال بعدة محاولات، أبرزها رأسية ديكلان رايس التي تصدى لها الحارس زيون سوزوكي بسهولة، قبل أن يواصل الضيوف ضغطهم دون نجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع أرتيتا بإيبيريتشي إيزي بدلًا من كريستوس تزوليس لتنشيط الجانب الهجومي، بينما استمر آرسنال في فرض إيقاعه على المباراة.

وفي الدقيقة 55 طالب آرسنال بركلة جزاء بعد سقوط بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم جاريد جيليت رفض احتسابها، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، التي أيدت قراره بإلغاء احتساب أي مخالفة.

ولم يتأخر الرد كثيرًا، إذ نجح آرسنال في ترجمة أفضليته إلى هدف الفوز في الدقيقة 59، بعدما مرر ريكاردو كالافيوري كرة متقنة إلى بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم الإنجليزي أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى زيون سوزوكي.

حاول أستون فيلا العودة في النتيجة، وأجرى أوناي إيمري عدة تبديلات هجومية، أبرزها مشاركة تامي أبراهام وأليخاندرو جارناتشو وآرون وان-بيساكا، إلا أن دفاع آرسنال وحارسه دافيد رايا نجحا في الحفاظ على التقدم.

وأهدر كاي هافيرتز فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 74 بتسديدة تصدى لها سوزوكي، بينما واصل أصحاب الأرض ضغطهم عبر الكرات العرضية والركنيات في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع "الجانرز" ظل متماسكًا.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ثماني دقائق إضافية، إلا أن آرسنال نجح في إدارة الدقائق الأخيرة بذكاء ليخرج بفوز ثمين بهدف نظيف، حمل توقيع بوكايو ساكا، ليواصل انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي.