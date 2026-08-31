الهلال يوقع مخالصة تعاقدية مع علي البليهي

خبرني - أعلن الهلال السعودي، يوم الاثنين، إنهاء إجراءات توقيع مخالصة تعاقدية مع علي البليهي مدافع الفريق.

وساهم علي البليهي من خلال مشاركته مع فريق الهلال في تحقيق 16 بطولة؛ تضمّنت كأس الملك أربع مرات، الدوري السعودي خمس مرات، كأس السوبر السعودي ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وبطولتي "سوبر لوسيل" و"موسم الرياض"، بالإضافة إلى مشاركته في أربع نسخ من كأس العالم للأندية.

وكان البليهي قد عاد إلى الهلال بعد انتهاء إعارته إلى الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق منذ انطلاق الموسم.