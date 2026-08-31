العلامات البيضاء على أظافرك.. رسالة صامتة قد تكشف عن حالتك الصحية

خبرني - تُعرف البقع أو الخطوط البيضاء التي تظهر على الأظافر طبيًا باسم "اللوكونيكيا" (Leukonychia)، وهي حالة شائعة غالبًا ما ترتبط بإصابات بسيطة في الظفر أو نقص بعض العناصر الغذائية، لكنها قد تكون في بعض الحالات إشارة إلى اضطرابات صحية أعمق مثل الالتهابات الفطرية أو الأمراض الجلدية.

وتختلف هذه العلامات في شكلها، فقد تظهر كنقاط صغيرة منفصلة، أو خطوط طولية أو عرضية، وفي بعض الحالات النادرة قد يغطي اللون الأبيض الظفر بالكامل.



الأسباب المحتملة لظهورها

في كثير من الحالات، تكون الإصابة المباشرة هي السبب الأكثر شيوعًا، مثل صدمات الأصابع أو عادة قضم الأظافر، كما يمكن أن تتسبب بعض المواد الكيميائية المستخدمة في طلاء الأظافر أو الأكريليك في تهيج صفيحة الظفر وظهور هذه العلامات.

ومن الأسباب الأخرى المحتملة العدوى الفطرية التي تبدأ عادة ببقع بيضاء قبل أن تتحول لاحقًا إلى تغير في لون الظفر أو هشاشته.

كما قد ترتبط الحالة بنقص بعض المعادن المهمة مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، وهي عناصر أساسية لصحة الأظافر.

حالات أقل شيوعاً

وفي بعض الحالات الأقل شيوعًا، قد تكون العلامات البيضاء مرتبطة بأمراض التهابية مثل الصدفية أو تساقط الشعر المناعي، أو اضطرابات صحية أوسع مثل أمراض الكبد أو الغدة الدرقية أو السكري.

كذلك يمكن لبعض الأدوية، خاصة أدوية العلاج الكيميائي أو مثبطات المناعة وبعض المضادات الحيوية، أن تسبب تغيرات مماثلة في لون الأظافر.

متى تصبح العلامات البيضاء مصدر قلق؟

غالبًا لا تستدعي هذه البقع القلق إذا كانت نتيجة إصابة بسيطة، إذ تختفي تدريجيًا مع نمو الظفر. لكن تكرار ظهورها أو انتشارها بشكل واسع قد يكون مؤشرًا يستدعي الفحص الطبي، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض أخرى أو تغير في شكل الظفر.

في هذه الحالات، قد يطلب الطبيب فحوصات للدم أو تقييم وظائف الكبد والكلى أو فحوصات جلدية لتحديد السبب بدقة.

نصائح لحماية صحة الأظافر

يوصي الخبراء بالعديد من النصائح التي تقلل من احتمالية ظهور هذه العلامات منها الحفاظ على نمط حياة صحي وتغذية متوازنة، إضافة إلى العناية اليومية بالأظافر.

كما أن دعم الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الزنك والبيوتين قد يساعد في تعزيز قوة الأظافر وتحسين مظهرها على المدى الطويل.



