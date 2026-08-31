خرائط غوغل تظهر بحيرة أميركا بدلا من أونتاريو امتثالا لأمر ترمب

خبرني - قالت غوغل في بيان إن خدمة الخرائط التابعة لها "غوغل مابس" غيرت اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة، تماشيا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بتغيير اسم البحيرة.

وأعلن ترامب الخميس أنه سيغير اسم أصغر البحيرات الخمس الكبرى، في إطار نزاع تجاري متصاعد مع كندا دفع البلدين إلى فرض رسوم جمركية متبادلة على سلع قيمتها مليارات الدولارات.

ويؤثر الأمر الذي أصدره ترامب على نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأميركي، الذي يضع المعايير للخرائط الأميركية الرسمية، ولا يؤثر على قواعد التسمية الكندية أو على الطريقة التي يشير بها بقية العالم إلى البحيرة.

وقالت غوغل في منشور على مدونتها يوم السبت "نظرا لأننا نحدث خرائط غوغل لتعكس تغييرات الأسماء في المصادر الحكومية الرسمية، وهي نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأميركي، فإن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون اسم "بحيرة أميركا"، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم "بحيرة أونتاريو"، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين".

ولم يعلق البيت الأبيض، ومكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ومكتب رئيس وزراء إقليم أونتاريو دوج فورد، بعد على قرار غوغل.

وكانت خدمة غوغل مابس أجرت تغييرا مشابها على خليج المكسيك العام الماضي، عندما أطلقت عليه اسم "خليج أميركا" عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه لتغيير اسم هذا المسطح المائي.

ورفض كارني على الفور تغيير اسم البحيرة الخميس. وأعلنت كاثي هوشول، الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك، التي تشترك في حدود طويلة مع كندا، أن "نيويورك لن تطلق على البحيرة هذا الاسم"، في حين وصف فيل سكوت، الحاكم الجمهوري لولاية فيرمونت المجاورة، قرار ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "تافه ومخيب للآمال".

وفي أونتاريو، كشف فورد السبت عن لافتة كبيرة على ضفاف البحيرة كتب عليها :بحيرة أونتاريو: الآن ودائما" باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وقال فورد "يمكن للرئيس ترامب أن يسميها ما شاء، لكنني أؤكد لكم أن بقية العالم سيظل يطلق عليها اسم بحيرة أونتاريو".

