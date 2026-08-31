مشروب طبيعي يثير الجدل في إنقاص الوزن.. هل هو الحل السحري؟

خبرني - تشير القهوة الخضراء إلى حبوب البن في حالتها الخام قبل عملية التحميص، وهي نفس الحبوب التي نعرفها في القهوة العادية ولكن دون تعرضها للحرارة التي تغيّر طعمها وتركيبتها الكيميائية.

ويمكن استهلاكها كمشروب ساخن أو استخدامها في شكل مكملات غذائية، إلا أن طعمها يختلف بشكل واضح عن القهوة المحمصة، حيث يميل إلى نكهة أقرب إلى الأعشاب منه إلى القهوة التقليدية.



وتحتوي القهوة الخضراء على نسبة مرتفعة من مركبات "حمض الكلوروجينيك"، وهي مضادات أكسدة قوية يُعتقد أن لها خصائص مضادة للالتهابات وقد تقدم فوائد صحية متعددة، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".

القهوة الخضراء وإنقاص الوزن

اكتسبت القهوة الخضراء شهرة واسعة قبل سنوات بعد الترويج لها كمكمل "سحري" للتخسيس، إلا أن الأبحاث العلمية لم تؤكد هذه الادعاءات بشكل قاطع.

ففي حين أظهرت بعض الدراسات على الحيوانات نتائج تشير إلى انخفاض في الوزن وتراكم الدهون، جاءت نتائج الدراسات على البشر غير حاسمة إلى حد كبير، مع وجود تحسن محدود في بعض الحالات، لكن بأدلة علمية ضعيفة أو غير كافية.

وبالتالي، لا يوجد حتى الآن دليل علمي قوي يثبت أن القهوة الخضراء تمثل وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، ما يجعل الحاجة إلى مزيد من الدراسات الواسعة أمرًا ضروريًا.

فوائد محتملة

رغم الجدل حول تأثيرها على الوزن، تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة الخضراء قد تلعب دورًا في تحسين بعض المؤشرات الصحية.

فقد أظهرت دراسات صغيرة أن مستخلص القهوة الخضراء قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، ومحيط الخصر لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأدلة ما تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد فعاليتها.

المخاطر والآثار الجانبية المحتملة

مثل القهوة العادية، تحتوي القهوة الخضراء على الكافيين، ما يعني أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى أعراض مثل القلق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

كما قد تحتوي بعض المكملات على جرعات متفاوتة من الكافيين، ما يجعل من الصعب التحكم في الكمية المستهلكة بدقة، وهو ما قد يزيد من احتمالات الآثار الجانبية.

وتشير بعض الدراسات الحيوانية إلى احتمال تأثيرها على صحة العظام عند الاستخدام الطويل، عبر تقليل مستويات الكالسيوم، لكن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى تأكيد على البشر.

خيار صحي أم مجرد "ترند"؟

بين الوعود التسويقية والنتائج العلمية المحدودة، تظل القهوة الخضراء خيارًا مثيرًا للجدل. فهي قد تحتوي على مركبات مفيدة، لكنها ليست “حلًا سحريًا” لفقدان الوزن كما يُروج لها.

ويؤكد الخبراء أن الاعتماد على نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يظل الأساس الحقيقي لأي خسارة وزن أو تحسين للصحة، بينما تبقى المكملات—بما فيها القهوة الخضراء—عاملًا ثانويًا يحتاج إلى مزيد من الحذر والتقييم العلمي.



