فوز كبير لروما يعتلي به صدارة الدوري الإيطالي

خبرني - اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على مضيفه ليتشي 4-0 الإثنين في ختام المرحلة الثانية، مستعرضا قوّته الهجومية للمباراة الثانية تواليا.

وكان فريق العاصمة قد أمطر شباك ضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف من دون رد افتتاحا، وقد فعلها مجددا بقيادة الهولندي دونييل مالين الذي سجّل ثنائية ، بالإضافة إلى هدفين من الأرجنتيني ماتياس سوله والبرتغالي رودريغو مورا .

ورفع مالين رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين بعد ثلاثية "هاتريك" أمام فيورنتينا، ومعه صعد روما إلى الصدارة التي يتفوّق فيها على أربعة فرق أخرى بفارق الأهداف.

ولم يتأخّر مالين في استغلال خطأ دفاعي وسدد كرة قوية من داخل المنطقة مفتتحا التسجيل لفريق العاصمة .

سجّل الثاني بسهولة مستثمرا عرضية البرازيلي ويسلي فرانكا ، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في 20 مباراة ضمن الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى روما قادما من أستون فيلا الإنكليزي.

وأثبت الهولندي نفسه بقوة مع الفريق الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا، إذ لا يتفوّق عليه بعدد الأهداف في أول 20 مباراة ضمن "سيري أ"، سوى السويدي غونار نوردال (20 هدفا في 1949) والإيطالي-البرازيلي جوزيه ألتافيني (20 بين 1958 و1959).

وهذا الفوز الخامس تواليا لروما على ليتشي الذي تجمّد رصيده عند ثلاث نقاط بعد انطلاقة جيّدة فاز فيها خارج الديار على فينيتسيا 2-0.