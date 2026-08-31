تفجيرات إسرائيلية تسفر عن انهيار جزء من جبل القنطرة في جنوب لبنان

خبرني - أسفرت تفجيرات إسرائيلية قوية هزت بلدة القنطرة في جنوب لبنان عن انهيار جزء من جبل القنطرة، بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن انهيار جزء من جبل القنطرة في جنوب لبنان جراء سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة

ونفّذ الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، تفجيراً كبيراً في بلدة أرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف في جنوب لبنان.

وسُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدينة صور وبلدات قضاء صور في جنوب لبنان، كما سُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت، صباح اليوم الاثنين، بلدة حولا في جنوب لبنان.

وليلاً استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، حتى فجر اليوم، بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان.



وتشن إسرائيل غارات على مناطق متفرقة من لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 4300 شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

ونص اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان بعد خمس جولات تفاوض برعاية أميركية، على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".