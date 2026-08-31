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قطر تتوج بلقب البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين لكرة اليد

  • 31 أغسطس 2026
  • 22:19
قطر تتوج بلقب البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين لكرة اليد

خبرني - توجت رنا السعيد، الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، المنتخب القطري بلقب النسخة الحادية عشرة من البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين لكرة اليد، والتي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

ونجح المنتخب القطري في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره البحريني بنتيحة 28-24.

وأحرز المنتخب الكوري الجنوبي الميدالية البرونزية، بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 29-28 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحل المنتخب السعودي في المركز الخامس، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 31-21 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

من جانبه، أنهى المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالمركز السابع، بعد فوزه على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 29-25 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

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