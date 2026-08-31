عاجل : أسبوع مؤسف في إربد..جريمتا قتل وحالة انتحار تهزّ المحافظة

خبرني – خاص

شهدت محافظة إربد شمالي الأردن خلال أسبوع حوادث مأساوية، تمثلت في جريمتي قتل قيد التحقيق إلى جانب حالة انتحار، في أحداث أثارت حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين.

وفي أبرز الوقائع التي رصدها موقع خبرني، توفي شخص إثر مشاجرة وقعت في منطقة زبدة جنوب مدينة إربد، حيث حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا، قبل أن تلقي القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في الحادثة، فيما باشرت التحقيقات للوقوف على ملابساتها.

وفي حادثة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة داخل مركبة في إحدى المناطق جنوب مدينة إربد، وعليها آثار إصابات ناجمة عن إطلاق النار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تطويق الموقع وبدء التحقيقات وجمع الأدلة للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها.

كما شهدت إحدى مناطق شمال إربد حادثة انتحار لرجل حيث تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت التحقيقات، فيما جرى نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات اللازمة.

