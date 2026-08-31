فانس: ترمب وجّه رسالة إلى إيران من خلال منشوره عن خارك

خبرني - قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدمير جزيرة خارك.

وأجاب فانس عن سؤال بشأن منشور ترامب بالقول "يحب الرئيس تغيير أسلوبه قليلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. هو في مقدمة من لا يفضلون الإعلان عن العمليات العسكرية عبر هذه الوسائل، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين".

وكان منشور ترامب، الذي اقتصر على سطر واحد، أمس الأحد، مصحوباً بمقطع مصور مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر ضربات على الجزيرة الإيرانية.

وقال مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، إن الجيش لم يستهدف جزيرة خارك في غارات الليلة الماضية. من جهته وصف مسؤول إيراني منشور ترامب بأنه "مثير للسخرية".

وكانت جزيرة خارك تنتج 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية قبل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، وربما تعطل مهاجمتها تجارة الطاقة الإيرانية على نطاق واسع وتضع اقتصاد إيران تحت ضغط كبير.

وفي تعقيب على أول ضربات عسكرية أميركية معلنة منذ نهاية يوليو (تموز)، قال مسؤول أميركي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك.