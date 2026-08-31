مناشدة للبحث عن شاب مفقود منذ 5 أيام في الشونة الجنوبية

خبرني - ناشدت عائلة الشاب عواد علان الرشايدة، البالغ من العمر نحو 31 عامًا، المساعدة في العثور عليه، بعد انقطاع أخباره وفقدان الاتصال به منذ صباح الخميس الماضي في منطقة الشونة الجنوبية.

وقال إبراهيم الرشايدة، إن الشاب المفقود هو زوج شقيقته، موضحًا أنه غادر منزل ذويه صباح الخميس بعد أن أخبر زوجته ووالدته بأنه سيخرج لقضاء مشوار قصير، إلا أنه لم يعد منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن خمسة أيام مرت على فقدانه دون أن تتوفر لدى العائلة معلومات عن مكان وجوده، أو أن يتمكن أفرادها من التواصل معه عبر هاتفه.

وبيّن أن عواد من سكان الشونة الجنوبية، وأنه غادر المنزل من دون اصطحاب أوراقه الثبوتية أو أي وثائق شخصية.

وأشار إلى أن العائلة أبلغت المركز الأمني المختص في منطقة الروضة، مؤكدًا أن الشاب لا توجد بحقه أي سوابق، ومعروف لدى ذويه بالالتزام وحسن السيرة.

وأوضح أن العائلة لم تلاحظ قبل اختفائه أي تصرفات غير معتادة، كما لم ترد معلومات عن اتصالات أو لقاءات أجراها قبل مغادرته المنزل يمكن أن تساعد في تحديد وجهته.

ولفت الرشايدة إلى استمرار عمليات البحث من قبل الجهات المختصة، حيث حضرت فرق أمنية إلى منزل العائلة واستعانت بكلاب الأثر، بعد تزويدها بقطعة من ملابس الشاب غير المغسولة بهدف الاستدلال على أثره، إلا أن عمليات البحث لم تؤدِ حتى الآن إلى العثور عليه.

وجددت العائلة مناشدتها لكل من يملك أي معلومة قد تسهم في تحديد مكان عواد أو الوصول إليه، التواصل مع الجهات الأمنية أو إبلاغ ذويه، على أمل العثور عليه وعودته سالمًا إلى أسرته.