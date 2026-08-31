منكو يعلن انتهاء مهمته مع منتخب النشامى

خبرني - أعلن مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم محمد منكو إنتهاء مهمته مع المنتخب .

وبين منكو عبر انستغرام الاثنين ، أن مسيرته انتهت مع المنتخب بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها مديرا لمنتخب النشامى .

وتاليا نص ما كتبه منكو:

بعد أكثر من ثلاث سنوات كانت الأجمل بحياتي، أختتم مرحلةً أعتزّ بكل تفاصيلها كمدير لمنتخب النشامى، مرحلة كانت مليئة بالتحديات والإنجازات واللحظات التي ستبقى محفورة في الذاكرة، وأبدأ مهمة جديدة كمدير للمسابقات في الاتحاد الاردني لكرة القدم.

فخور بكل إنجاز تحقق، وفخور أكثر بالرجال الذين كانوا خلفه؛ لاعبين كانوا لي إخوانًا وأبطالًا داخل الملعب وخارجه، وبكل فرد من أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي والكادر الذي عمل بإخلاص وتفانٍ من أجل راية الوطن.

وأتقدم بكل الشكر والامتنان لبيتي الثاني الاتحاد الأردني لكرة القدم، على الدعم والثقة والمساندة المستمرة التي كانت دافعًا لنا لمواصلة العمل والعطاء.