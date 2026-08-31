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  • الصفدي ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة

الصفدي ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة

  • 31 أغسطس 2026
  • 21:38
الصفدي ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة

خبرني - تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبحث الوزيران العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكتين ، وسبل تعزيزها والارتقاء بها ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها خدمةً لمصالح البلدين المشتركة.

وبحث الصفدي والزياني التطورات الإقليمية، وتبعات التصعيد في المنطقة، والجهود المُستهدِفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار.

ودان الصفدي والزياني الاعتداءات الإيرانية على الأردن.

وأكّد الزياني تضامن البحرين مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون والتنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي المشترك.

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