أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول

خبرني - تُظهر أحدث مخرجات النماذج العددية استمرار فرص الأمطار والعواصف الرعدية في عدد من الدول العربية خلال الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر، نتيجة استمرار الظروف الجوية الموسمية الملائمة لنشاط السحب الركامية في مناطق متفرقة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة الغزارة، قد تكون غزيرة محليًا ومصحوبة أحيانًا بـالبرق والرعد والصواعق وزخات البَرَد والرياح الهابطة.

وتشمل فرص الأمطار كلًا من الإمارات، وسلطنة عُمان، والسعودية، واليمن، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، إلى جانب فرص محدودة ومتفرقة في أجزاء من شمال مصر ولبنان والساحل السوري وفلسطين.

أمطار موسمية متكررة على جنوب الجزيرة العربية

تتوافر خلال الأسبوع الأول من أيلول كميات من الرطوبة المدارية فوق جنوب شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع التسخين القوي لسطح الأرض خلال ساعات النهار، ما يساعد على نمو السحب الركامية فوق المناطق الجبلية.

وتتركز فرص الأمطار في سلطنة عُمان والإمارات فوق جبال الحجر والمناطق الجبلية المحيطة بها، حيث يُتوقع تشكل سحب ركامية قد تتسبب بزخات متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا، وتترافق مع الرعد والبرق وزخات البَرَد والرياح الهابطة.

وفي السعودية، تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، مع إمكانية امتداد بعض السحب الماطرة بشكل متفرق إلى مناطق مجاورة.

أما اليمن، فتستمر الأجواء الموسمية الداعمة لتشكل السحب الركامية فوق المرتفعات، ما يرفع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة، قد تكون غزيرة محليًا وتترافق مع العواصف الرعدية والبرق وزخات البَرَد والرياح الهابطة.

أمطار موسمية وسيول محتملة في جنوب السودان

وفي السودان، تستمر فرص الأمطار الموسمية على أجزاء من الجنوب، بالتزامن مع نشاط السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى هطولات غزيرة في بعض المناطق.

وقد تتسبب الأمطار الغزيرة محليًا بارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية وتشكل السيول والفيضانات في المناطق الأكثر تأثرًا.

نشاط رعدي متفاوت في المغرب العربي

وتبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة خلال الأسبوع الأول من أيلول في أجزاء من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مع اختلاف فرص الهطول وكمياته بين منطقة وأخرى.

ويتركز النشاط بصورة أكبر في بعض المناطق الشمالية والمرتفعات والمناطق الداخلية، وسط طابع محلي للهطولات، مع احتمالية تسجيل أمطار غزيرة لفترات قصيرة في بعض البؤر.

فرص محدودة في شمال مصر وبلاد الشام

كما ترصد الخرائط الجوية فرصًا محدودة لتشكل السحب وهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال مصر ولبنان والساحل السوري وفلسطين خلال الأسبوع الأول من أيلول.

وتبقى هذه الهطولات ذات طابع محلي ومتفاوت، وترتبط بدرجة تطور السحب والظروف الجوية المحلية، ما يعني أن فرص الأمطار لن تشمل جميع المناطق بالضرورة.

وينبه طقس العرب إلى أن تفاصيل توزيع الأمطار وشدتها قد تتغير مع اقتراب الفترة، تبعًا للتحديثات الجديدة على النماذج العددية، والله أعلم.