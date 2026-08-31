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مهند المبيضين ينهي عمله مديراً لمركز التوثيق الملكي

  • 31 أغسطس 2026
  • 20:57
مهند المبيضين ينهي عمله مديراً لمركز التوثيق الملكي

خبرني - أعلن الدكتور مهند المبيضين انتهاء عمله مديراً لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بعد مسيرة في إدارة المركز، مؤكداً أنه قدم استقالته والمؤسسة في «عز تقدمها».

ووجه المبيضين، في إعلان انتهاء عمله، الشكر إلى الأمير علي بن نايف، رئيس مجلس الأمناء، على الثقة التي منحه إياها، كما شكر أسرة المركز ومجالس الأمناء التي عمل معها، والحكومات التي قدمت الدعم، وكل الداعمين والشركاء الوطنيين والعرب.

وقال المبيضين إنه لن يتحدث أو يذكر الإنجازات، «لأنها بادية للعيان» منذ توليه العمل في المركز.

وأشار إلى أن المركز أصبح جهة موثوقة وراعية للنشر العلمي المتخصص، وممثلة للأردن في المحافل الدولية، مؤكداً أنه اختار تقديم استقالته في مرحلة وصفها بأنها «عز تقدم» المؤسسة

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