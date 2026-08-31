إسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاع جوي بقيمة 3 مليارات يورو

خبرني - وقعت إسرائيل واليونان، اليوم الاثنين، صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو (نحو 3.48 مليار دولار أمريكي)، ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقله مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن اتفاق "درع أخيل"، الموقع بتل أبيب، سيشمل تصدير عدد من المنظومات، من بينها منظومتا "مقلاع داود" و"سبايدر" اللتان تصنعهما شركة رافائيل، ومنظومة "باراك إم إكس" التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الصفقة هي "أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل".

كما أشارت إلى أن الصفقة تمثل الأولى التي تزود فيها إسرائيل دولة أخرى بمنظومة دفاعية متكاملة لمواجهة "مجموعة واسعة من التهديدات"، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وذكرت الوزارة أنه بموجب الصفقة "ستبني إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات، تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع، وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب".

وأضاف البيان أنه تم اليوم أيضا توقيع صفقة تكميلية بقيمة 26 مليون يورو لبيع منظومات "درون دوم" التي تنتجها شركة رافائيل الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على "توسيع التعاون الصناعي الدفاعي مع اليونان"، بما يشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الصناعات المحلية.

وهناك علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بين اليونان وإسرائيل، وتُشغلان معا مركزا للتدريب الجوي في اليونان وأجرتا مناورات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية.