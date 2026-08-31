شاشة Galaxy S26 Ultra تصدم المستخدمين.. مشكلة جديدة بعد التحديث

خبرني - اظهرت تقارير جديدة عن مشكلة مقلقة في شاشة هاتف Galaxy S26 Ultra، بعد أيام من بدء وصول تحديث برمجي طرحته شركة «سامسونغ» لمعالجة خلل سابق تسبب في ظهور تدرج أحمر على الشاشة.



وبحسب تقرير نشره موقع Gizmochina، بدأ بعض مالكي Galaxy S26 Ultra في ملاحظة نقاط صغيرة تشبه البقع على الشاشة، بعدما خضعت أجهزتهم لعملية معايرة الألوان، سواء من خلال التحديث البرمجي الجديد أو عبر مراكز الصيانة.

ولا تزال هذه البلاغات محدودة وفردية حتى الآن، فيما لم تقدم "سامسونغ" تأكيدًا رسميًا يربط ظهور تلك النقاط بالتحديث الأخير أو بإجراءات معايرة الشاشة.

خلل سابق ظهر بوضوح مع السطوع المرتفع



وكانت المشكلة التي دفعت "سامسونغ" إلى إطلاق الحل البرمجي تظهر على هيئة مستطيل مائل إلى الأحمر في المنطقة الوسطى من الشاشة، ويصبح أكثر وضوحًا عند استخدام خلفيات بيضاء مع رفع مستوى السطوع، خصوصًا في ظروف الإضاءة القوية.

وبدأت شكاوى المستخدمين بشأن هذا الخلل بعد أشهر من طرح الهاتف في مارس/آذار 2026، قبل أن تتزايد التقارير المرتبطة به بصورة ملحوظة خلال يوليو/تموز، وفقًا لما أورده موقع Gizmochina.

سامسونغ تكشف سبب التدرج الأحمر

وأوضحت "سامسونغ" أن التدرج الأحمر لا يرتبط باحتراق الشاشة أو بتدهور مكونات لوحة العرض، وإنما يعود إلى مشكلة برمجية تتعلق بآليات تحسين الألوان ومعايرة الشاشة.

وأشارت الشركة إلى أن تشغيل الهاتف لفترات طويلة عند مستويات السطوع القصوى، بالتزامن مع وجوده في بيئات شديدة الإضاءة، يمكن أن يؤدي في بعض الوحدات إلى اختلال في توازن الألوان.

تحديث أغسطس يعالج الخلل

ولمعالجة المشكلة، طرحت "سامسونغ" تحديثًا برمجيًا، إلى جانب إتاحة معايرة مجانية وفورية للألوان داخل مراكز الصيانة في كوريا الجنوبية، دون النظر إلى المدة المتبقية من ضمان الجهاز.

وبدأ تحديث أغسطس/آب 2026 في الوصول إلى المستخدمين هذا الأسبوع، انطلاقًا من كوريا الجنوبية، متضمنًا إصلاحًا لمشكلة معايرة الألوان، إلى جانب التحديثات الأمنية المعتادة.

وترى "سامسونغ" أن غالبية المستخدمين لن يضطروا إلى زيارة مراكز الخدمة، إذ يفترض أن يتولى التحديث معالجة الخلل تلقائيًا.

ورغم ذلك، ظهرت ملاحظات جديدة لدى بعض أصحاب Galaxy S26 Ultra الذين خضعوا لعملية المعايرة، تمثلت في نقاط صغيرة تشبه البقع على الشاشة.

ليست مشكلة في تقنية Privacy Display

وكانت "سامسونغ" قد أكدت في وقت سابق أن الخلل الخاص بالتدرج الأحمر مرتبط بعملية المعايرة البرمجية، وليس بتقنية Privacy Display الجديدة المستخدمة في الهاتف.

وفي ظل عدم ثبوت الصلة بين التحديث الأخير وظهور النقاط، تظل التقارير الجديدة بحاجة إلى مزيد من الحالات والمعلومات قبل تحديد سببها بدقة.