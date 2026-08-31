بدرية طلبة تحسم شائعة وفاتها وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية

خبرني - أكدت الفنانة المصرية بدرية طلبة أنها بصحة جيدة، ونفت ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وفاتها.

وأعلنت الفنانة المصرية اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي نشر خبر وفاتها، بعد رفضه حذفه رغم مطالبتها له بذلك.

وقالت بدرية طلبة، خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عمتها توفيت قبل يومين، موضحة أنها كانت آخر فرع في شجرة العائلة وأكبر أفرادها، وكانت تلجأ إليها في أمور عدة.

وأضافت الفنانة: «عمتي هي اللي توفت أول امبارح، وهي كانت آخر فرع في شجرة العيلة والكبيرة، اللي بلجأ لها، ربنا يرحمها ويغفر لها، وشكرًا لكل اللي عزاني، لكن مش عارفة أقول إيه للناس اللي نزلت خبر غلط إني أنا اللي توفيت».

وأوضحت بدرية طلبة أنها بخير وتواصل حياتها وعملها بصورة طبيعية، قائلة: «أنا بخير وحية أرزق، وشغالة وبمثل مسرحيتي وزي الفل»، مستنكرة حالة الخوف التي تسبب فيها الخبر لأبنائها وأحفادها وأصدقائها. وتابعت: «ليه الرعب ده وتخضوا عيالي وأحفادي وأصحابي عليا؟ اهدوا شوية، كلنا لها، لكن أنا كويسة».

وأشارت الفنانة إلى أنها تواصلت مع الشخص الذي نشر خبر وفاتها، وطلبت منه إزالة المنشور، لكنه لم يستجب لطلبها، موضحة أنه تمسك بالخبر رغم علمه بعدم صحته، رغبة في تحقيق تفاعل أكبر ونسب مشاهدة مرتفعة.

وقالت في هذا السياق: «أنا طلبت من اللي كتب خبر وفاتي يشيله ومسمعش الكلام، وبيكابر علشان يجيب تفاعل ونسب مشاهدة عالية، علشان كده أنا اتخذت الإجراءات القانونية ضده».

كما تحدثت بدرية طلبة عن الإجراءات المتبعة عند إبلاغ مباحث الإنترنت بمثل هذه الوقائع، قائلة: «لما بنبلغ مباحث الإنترنت بيقعدوا يعيطوا ويقولوا آسفين»، منتقدة نشر الأخبار الكاذبة سعيًا وراء الانتشار.

وأضافت: «ليه تحط نفسك في موقف تتذل فيه عشان تريند؟»، قبل أن تؤكد أنها قررت الظهور والتحدث بهدوء لوضع حد لما تم تداوله، قائلة: «أنا طالعة بكل برود أعصاب أقول كفاية، وشكرًا لكل الناس اللي بتحبني».