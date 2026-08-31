نجوى كرم تشعل المنصات بـ«اشتقتلك».. أولى أغنيات ألبومها المرتقب

خبرني - افتتحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أحدث مشاريعها الغنائية بطرح فيديو كليب "اشتقتلك"، والذي يُعد أولى أغنيات ألبومها المرتقب "شو ما صار"، المتاح حالياً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

تفاصيل كليب "اشتقتلك" وفريق العمل

جاءت الأغنية في قالب درامي عاطفي يعكس مشاعر الشوق والحنين عند الفراق. وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج بيار خضرا، بمشاركة درامية من الفنان أيمن قيسوني كبطل للكليب أمام نجوى كرم.

صنّاع الأغنية: كلمات وألحان: إيفان نصّوح • توزيع موسيقي: هادي شرارة • مكس وماستر: إيلي بربر

كلمات أغنية "اشتقتلك"

حرام عليك تبعدني عن عيونك

أنا اللي بموت ألف موتي من دونك

بتعرف حنيني بيقتلني بيقتلني

وقلبي البصدري مجنونك مجنونك

واشتقتلّك.. هي عم قلّك

وإذا على دمّك ما بتحسّ شو بعملّك

أنا بلا ضمّي بينشف دمّي

وقد ما بضلّ بفكّر فيك دماغي بيهلك

مازال القلب عم بيدق وبيتنفس

بيبقى غرامك بعد الله عندي مقدّس

بيجري بدمّي وبعروقي بعروقي

بيزيد وعمرو ما بينقص ما بينقص

محطة جديدة في مسيرة شمس الأغنية

يشكل ألبوم "شو ما صار" الألبوم رقم 23 في المسيرة الفنية الحافلة للفنانة نجوى كرم.

وقد شهدت الأغنية فور إطلاقها إشادات واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة أرقام مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لمطرحها.