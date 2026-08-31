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الخشمان يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها: مسيرة ارتبطت بالإنسان الأردني وقضاياه

  • 31 أغسطس 2026
  • 20:15
الخشمان يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها مسيرة ارتبطت بالإنسان الأردني وقضاياه

خبرني - هنأ النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدًا أن مسيرتها ارتبطت بالإنسان الأردني وبقضايا التعليم والأسرة والشباب، إلى جانب حضورها الذي أسهم في نقل صورة الأردن إلى العالم بلغة واثقة ومسؤولة.

وقال الخشمان، في منشور عبر صفحته، إن هذه المناسبة تمثل فرصة لتقدير دور مستمر وجهد ترك أثره في أكثر من مجال، ورسّخ معنى أن المكانة العامة تكتسب قيمتها بما تقدمه للناس وللوطن.

وأضاف أن جلالة الملكة رانيا العبدالله واصلت عبر سنوات طويلة دعم المبادرات المرتبطة بالتعليم وتمكين الشباب والأسرة، بما يعكس حضورًا وطنيًا وإنسانيًا متصلًا بأولويات المجتمع الأردني.

وختم الخشمان تهنئته قائلاً: "كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدالله بخير، حفظها الله، وأدام على جلالتها الصحة والعافية، لتواصل عطاءها إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خدمة الأردن وأبنائه".

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