طبيب قلب يحدد مستوى ضغط الدم المثالي

خبرني - أفاد الأكاديمي سيرغي بويتسوف، كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، مدير عام مركز الأكاديمي تشازوف الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، أن ضغط الدم المثالي هو 120\80.

ويقول: "الضغط المثالي هو 120\80 مليمتر زئبق. ويعتبر ضغط الدم الانقباضي، أو ما يعرف بـ"الضغط العلوي"، الذي يتراوح بين 120 و140 مقبولا، ولكنه ضمن نطاق المراقبة والمتابعة".

ويشير الأكاديمي، إلى أن الشابات قد يعانين أحيانا من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن هذا لا يدعو للقلق.

ويقول: "قد يكون أقل من 120، أو 110، أو 100، أو حتى 90 - وهذا غير مستحب، ولكنه ليس خطيرا".

ولكنه ينصح كبار السن الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم باستشارة الطبيب لأنه قد يكون سبب ذلك سوء استخدام الأدوية أو ضعف وظائف القلب.

ووفقا له، يجب استدعاء سيارة الإسعاف، عندما تتجاوز قراءات ضغط الدم 180\120.

ويقول: "القرار الصحيح لطلب سيارة إسعاف هو عندما يتجاوز الضغط الانقباضي 180 والضغط الانبساطي 120 مليمتر زئبق. وإذا كان الضغط 160\100 وحدث تدهور في الحالة الصحية - كالصداع الشديد، أو ألم الصدر، أو ضيق التنفس - فيجب أيضا طلب سيارة إسعاف".

ويوضح، مستوى ضغط الدم الانقباضي، يشير إلى قوة انقباض القلب، ويمكن التحكم به بوسائل متفق عليها مسبقا مع الطبيب المختص لمنع ارتفاعه.

ويقول: "يتناول معظم مرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم حاليا أدوية ضغط الدم بانتظام. ولكن في السابق كان فقط 30-40 بالمئة منهم يتناولون الأدوية بانتظام. كما أن اكثر من 60 بالمئة من الذين يانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم يعالجون حاليا تحت إشراف طبي".