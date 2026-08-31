ما هي خاصية (OIS) في كاميرات هواتف الأندرويد؟

خبرني - يُعتبر اهتزاز الصور والفيديوهات من أكبر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية عند التصوير. ولحل هذه المشكلة، تعتمد الشركات المصنعة على تقنيتين أساسيتين لتثبيت الصورة: المثبت البصري (OIS) والمثبت الإلكتروني (EIS).

على الرغم من أن التقنيتين تهدفان للوصول إلى لقطة ثابته وواضحة، إلا أن طريقة عمل كل منهما تختلف تماماً عن الأخرى، وفقا لموقع "androidpolice"ولكل منهما نقاط قوة وضوابط محددة

ما هو المثبت البصري (OIS) وكيف يعمل داخل كاميرا الهاتف؟

المثبت البصري للصور (OIS - Optical Image Stabilization) هو حل اعتادي وميكانيكي (Hardware) يعتمد على قطع داخلية فعليّة داخل وحدة الكاميرا.

طريقة العمل: يحتوي الهاتف على مستشعرات حركة (Gyroscopes) تكتشف اتجاه وسرعة اهتزاز يدك أثناء التصوير، وتُعطي أوامر لمحركات دقيقة للغاية لتحريك عدسة الكاميرا أو المستشعر نفسه في الاتجاه المعاكس تماماً للحركة.

النتيجة: تلغي هذه الحركة المعاكسة أثر اهتزاز اليد، مما يضمن ثبات الصورة على المستشعر.

الأهمية في التصوير الليلي: يبرز التميز الحقيقي لـ OIS في الإضاءة المنخفضة؛ فهو يتيح للشاحذ (Shutter) البقاء مفتوحاً لفترة أطول لجمع كمية أكبر من الضوء دون أن تخرج الصورة مغبشة أو مشوشة.

ما هو المثبت الإلكتروني (EIS) وكيف يعالج الاهتزاز برمجياً؟

المثبت الإلكتروني للصور (EIS - Electronic Image Stabilization) هو حل برلمجي (Software) يعتمد على قوة معالج الهاتف وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المكونات الميكانيكية.

طريقة العمل: أثناء تصوير الفيديو، يقوم النظام باقتطاع (Crop) حواف المشهد وتقليل مساحة الإطار الإجمالية. بعد ذلك، يتتبع النظام العناصر داخل الإطار ويقوم بتحريك المشهد برمجياً لمعادلة الاهتزازات الناتجة عن المشي أو الحركة.

استخدام مستشعرات التسارع: تعتمد التقنيات الحديثة من EIS على بيانات جيروسكوب الهاتف لتوقع اتجاه الحركة وتعديل الإطارات المتتالية بسرعة عالية.

النتيجة: مقاطع فيديو سلسة للغاية وثابتة، تماثل التثبيت باستخدام حامل رقمي (Gimbal)، ولكن على حساب اقتطاع جزء بسيط من زاوية الرؤية (Field of View).

ما هي الفروق الجوهرية بين تقنيتي OIS و EIS؟

نوع التقنية والعتاد: يعتمد المثبت البصري OIS على مكونات ميكانيكية وحركية داخلية، مما يرفع تكلفة تصنيع الهاتف واستنزاف الطاقة، بينما ينصب المثبت الإلكتروني EIS على الخوارزميات والبرمجيات ومعالج الهاتف دون إضافة قطع ميكانيكية.

الأداء في الصور الثابتة: يتفوق المثبت البصري OIS بشكل كامل في التقاط الصور الثابتة خاصة في الإضاءة الليلية، في حين لا يقدم المثبت الإلكتروني EIS فائدة حقيقية عند التقاط الصور الفوتوغرافية الثابتة.

الأداء في مقاطع الفيديو: يركز المثبت البصري OIS على امتصاص الاهتزازات الدقيقة والخفيفة ليد المصور، بينما ينفرد المثبت الإلكتروني EIS بمنح فيديوهات سلسة جداً أثناء المشي أو الحركة السريعة بفضل معالجة الإطارات برمجياً.

زاوية الرؤية والتأطير: يضمن المثبت البصري OIS الاحتفاظ بكامل مساحة وزاوية الصورة الأصلية، بخلاف المثبت الإلكتروني EIS الذي يقتطع جزءاً من حواف المشهد (Crop Factor) لتنفيذ عملية التثبيت البرمجي.

هل يمكن دمج التقنيتين معاً وما هي تقنية (Hybrid IS)؟

نعم، تعتمد معظم الهواتف الذكية الحديثة من الفئات المتوسطة العليا والرائدة على تقنية التثبيت الهجين (Hybrid IS)، والتي تجمع بين OIS و EIS في وقت واحد أثناء تصوير الفيديو.

عند تفعيل التثبيت الهجين، يمارس المثبت البصري OIS دوره الميكانيكي في موازنة الاهتزازات الفسيولوجية الخفيفة ليد المصور، بينما يتكفل المثبت الإلكتروني EIS بتنعيم الحركة المتبقية واقتطاع المشهد لضمان أعلى مستوى من السلاسة.

أيهما أفضل لك وتستحق الشراء عند اختيار هاتفك القادم؟

اختر هاتفاً يركز على OIS: إذا كنت تهتم بالتقاط الصور الثابتة، والتصوير في الإضاءة الليلية أو المنخفضة، أو التقاط صور بورتريه دقيقة.

اختر هاتفاً مجهزاً بـ EIS متطور: إذا كان تركيزك الأساسي ينصب على تصوير مقاطع الفيديو، وإنشاء المحتوى أثناء المشي أو الحركة.

الخيار المثالي: البحث عن هاتف يدعم التقنيتين معاً (Hybrid IS) لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن في الصور والفيديوهات على حد سواء.