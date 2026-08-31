موسوليني في الملاعب الإيطالية ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم

خبرني - في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، كانت الجماهير في مدينة بولونيا على موعد مع موسوليني، لكن هذه المرة مع ابن حفيدة الزعيم الفاشي عندما شارك مع فريق لاتسيو.

دخل الظهير الأيمن للاتسيو رومانو فلورياني موسوليني خلال مباراة للفريق السماوي مع بولونيا، واستقبله بعض المشجعين الذين يشعرون بالحنين إلى الزعيم الفاشي بحماس، وهتفوا "بيلو ديل نونو"، أي "ولد الجد الوسيم"، وفق صحيفة "لو باريسيان".

أشاد به المدير الفني للاتسيو، جينارو غاتوزو، بقوله: "إنه يعجبني، لديه قدرة بدنية كبيرة وهامش كبير للتطور"، ليشركه في الجولة الثانية أساسياً ضد جنوى.

من هو رومانو؟

رومانو فلورياني موسوليني هو ابن أليساندرا موسوليني، عضوة البرلمان الإيطالي والأوروبي سابقاً وحفيدة الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا بين 1922 و1943 عندما أطيح به.

وتحالف موسوليني مع أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية وأسر وقُتل عام 1945.

تقول صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن اللاعب الشاب المولود عام 2003 ويشغل مركز الظهير الأيمن، هو ابن ماورو فلورياني، الضابط السابق في الشرطة المالية الإيطالية، والسياسية أليساندرا موسوليني، العضوة السابقة في مجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي.

وجده هو رومانو موسوليني، عازف البيانو والمؤلف الموسيقي، بينما جده الأكبر هو بينيتو موسوليني.

وتضم عائلته أيضاً الممثلة الشهيرة صوفيا لورين، وهي شقيقة والدة أليساندرا، جدة اللاعب.

في طفولته، حمل رومانو ألوان نادي روما، وتأسس رومانو موسوليني كروياً في لاتسيو الذي أعاره إلى يوفي ستابيا وبيسكارا وكريمونيزي، لكنه عاد هذا الموسم ليشارك مع فريق لاتسيو.

تحية فاشية من الجمهور

في 2024، فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاً يستهدف جمهور فريق يوفي ستابيا من الدرجة الثانية الذي احتفل بتحية فاشية بعد هدف سجله رومانو.

وبحسب صور، قام العشرات من مشجعي الفريق بعدما هتف مذيع الملعب باسم "موسوليني" مرات عدة، بما يشبه التحية الرومانية أو التحية الفاشية، مع ذراع ممتدة نحو الأفق.

من جهته، احتفل اللاعب بهدفه بوضع إصبعه على فمه، وهي إشارة يستخدمها لاعبو كرة القدم عادة لإسكات منتقديهم.

"اسمي أزعج الآخرين أكثر مما أزعجني"

يرتدي رومانو في لاتسيو قميصاً مكتوباً عليه من الخلف اسمه الأول رومانو بدون اسم العائلة موسوليني.

يقول رومانو إنه لا يهتم بالسياسة، ويضيف: "أنا هنا لألعب كرة القدم. اسمي أزعج الآخرين أكثر مما أزعجني".

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، تحدث رومانو عن طموح ارتداء قميص المنتخب الإيطالي.

وتطرق إلى "ثقل" اسم موسوليني، قائلاً "ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ ما يهم هو ما أفعله في الملعب".

وأضاف: "كان (بينيتو موسوليني) شخصية مهمة جداً بالنسبة لإيطاليا، لكننا الآن في عام 2024 والعالم تغير".

تقول صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بشأن رومانو: "قد يكون اللقب العائلي أثقل مما قد يتمنى صاحبه أحياناً".