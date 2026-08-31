بلدية إربد: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط المدينة خلال 6 أشهر

خبرني - قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس عماد العزام إن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط مدينة إربد، التي تشمل إنشاء حديقة على تل إربد وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة، ستنجز خلال نحو ستة أشهر.

وأوضح العزام لـ"المملكة" أن مشروع تطوير وسط مدينة إربد بدأ العمل عليه عام 2005 وشهد تعثرا في بعض المراحل، مشيرا إلى أن البلدية باشرت حاليا بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى بعد استكمال المخططات والتصاميم وتوفير التمويل اللازم.

وتشمل المرحلة الأولى إزالة الأبنية غير اللازمة على تل إربد وإنشاء حديقة بمساحة 24 دونما، إضافة إلى ترميم الأدراج والطرق المؤدية إلى مبنى البلدية القديم وتأهيل الخطوط في المنطقة بما يحافظ على طابعها ويعزز جاذبيتها.

كما تتضمن المرحلة إنشاء مواقف للمركبات وجسر مشاة من الجهة المحاذية للمحافظة، إلى جانب تنفيذ مسار سياحي يربط تل إربد بفندق المريديان وبيت الدحداح، واستكمال أعمال الاستملاك وشراء عدد من قطع الأراضي الداخلة ضمن مشروع تطوير وسط المدينة.

وقال العزام إن البلدية أنجزت نحو 20% من المشروع، وبدأت بإزالة الأبنية التي لا حاجة إلى وجودها في الموقع، موضحا أن المرحلة الأولى ستستغرق نحو ستة أشهر.

وأضاف أن المراحل اللاحقة ستشمل تطوير منطقة سوق الصاغة وساحة الصاغة والسوق بالكامل، إلى جانب استكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن الدراسات والتصاميم أعدتها جامعات اليرموك وآل البيت والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من الحكومة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التربية والتعليم.

وأكد العزام أن التمويل متوفر والأمور الفنية جاهزة، معربا عن أمله في إنجاز المرحلة الأولى خلال ستة أشهر وإتاحة المنطقة أمام المواطنين للاستفادة منها.